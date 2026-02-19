Ana Alonso da la sorpresa y se lleva el bronce en la final del sprint de skimo de los Juegos Olímpicos de invierno

La granadina Ana Alonso ha conquistado este jueves la medalla de bronce en la final olímpica de esquí de montaña, la modalidad en la que España llegaba a los Juegos de Milán-Cortina como una de las grandes favoritas, tanto en las pruebas individuales como en el relevo mixto del próximo sábado. Alonso, de 31 años, ha sido tercera (3:10.22) en una final a la que se había clasificado con el tercer mejor tiempo y en unas condiciones físicas lejos del estado ideal. Hace solo cuatro meses, a comienzos de octubre, la granadina se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda tras ser atropellada mientras entrenaba en bicicleta en Sierra Nevada. La medalla de oro ha sido para la suiza Marianne Fatton (2:59.77) y la plata para la gran favorita, la francesa Emily Harrop.

