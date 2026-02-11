Lindsey Vonn es operada por tercera vez: “Sé que me recuperaré”
La estadounidense, que participó en los Juegos de Milán-Cortina con el cruzado roto, sufrió una caída en la final de descenso de esquí alpino y tuvo que ser evacuada en helicóptero
La estadounidense Lindsey Vonn, que el pasado domingo sufrió una dura caída en el descenso de esquí alpino de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026, ha anunciado que este miércoles se ha sometido a su tercera operación de su tibia izquierda y que sabe que se recuperará. “Hoy me han operado por tercera vez y ha sido un éxito. El éxito ahora tiene un significado completamente diferente al de hace unos días. Estoy progresando: puede que sea lento, pero sé que me recuperaré”, anunció en su cuenta de Instagram, junto a una foto con un aparatoso artilugio en su pierna izquierda. “Gracias a todo el increíble equipo médico, a mis amigos y a mi familia, que han estado a mi lado; y por el maravilloso aluvión de amor y apoyo de personas de todo el mundo. Además, felicidades infinitas a mis compañeros de equipo y a todos los atletas del equipo de EE. UU. que están ahí fuera inspirándome y dándome algo por lo que animar”, añadió.
Vonn, que compitió a sus 41 años pese a tener la rodilla derecha de titanio y haber sufrido una rotura del ligamento cruzado anterior de la izquierda en el descenso de la Copa del Mundo de Crans Montana (Suiza), sufrió un aparatoso percance a los trece segundos de la cita olímpica italiana. Ya aclaró que nada tuvo que ver en este caso la rotura de ligamento. Su brazo derecho se enganchó en el interior de una puerta a máxima velocidad y le provocó la caída.
