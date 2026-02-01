Ana Alonso confirma su alucinante regreso: plata junto a Oriol Cardona en la última cita de la Copa del Mundo antes de los Juegos

Doblada casi en ángulo recto sobre la pendiente nevada, impulsando sus esquís ultraligeros con todo lo que tiene, desde la mandíbula apretada hasta el sóleo, pasando por el trabajo de hombros y tríceps, core y cuádriceps y todo lo que haga falta, Ana Alonso resiste segunda. Le quedan 100 metros antes de realizar la transición a descenso y le cuesta un mundo deslizar sus tablas. Abajo le espera Oriol Cardona, su pareja en el relevo mixto que tanto prometía medalla olímpica hasta que un coche se cruzó en el camino de la esquiadora andaluza el pasado 24 de septiembre. Ana Alonso luce una aparatosa rodillera ortopédica que parece un ancla, un remedio obligado para estabilizar su rodilla izquierda, su ligamento cruzado anterior y el lateral interno rotos. Ya no puede contener a sus dos rivales que la desbordan al final del segundo y último relevo. No pasa nada. Su trabajo consiste en llegar en cabeza, bien cerca de sus oponentes, no dejarse ir, luchar y dejar que Oriol remate como solo él sabe y puede.

El relevo mixto es una montaña de emociones, alternativas, remontadas y explosiones. Es bello, espectacular y, para el combinado español, balsámico. En la meta de la estación catalana de Boí Taüll, última cita de la Copa del Mundo de esquí de montaña antes de los Juegos de Milano-Cortina, Cardona y Alonso se abrazan, segundos. La esquiadora de Granada rompe a llorar, al fin, incrédula, aliviada. Ahora sí, sabe que acudirá al estreno del skimo en unos Juegos, que la plaza que se ganó a base de esfuerzo, que pudo perder cuando su bicicleta salió volando y ella detrás tras impactar con un coche en Sierra Nevada, vuelve a ser suya. “Si no me veo competitiva no iré. No quiero ir a pasear. No quiero quitar el sitio a nadie”, aseguró a este periódico semanas después de decidir que no se operaría la rodilla, que lo fiaría todo a un tratamiento conservador con mucho trabajo por delante y un futuro incierto. Su medalla de plata en Boí Taüll, emocionó a toda la familia esquiadora. Si los deportes de resistencia viven bajo la eterna sospecha de la trampa, la tiranía de las cifras, el consumo de carbohidratos y la robotización de sus actores, el relevo mixto de este domingo resultó un canto a la belleza del deporte.

Cabe recordar que, antes de que el skimo se declarase olímpico, Ana Alonso trabajaba como profesora de esquí en invierno y como guía de montaña en verano, haciendo malabares para entrenarse correctamente. Es más que posible que al retirarse en unos años tenga que volver a trabajar como solía, pero verse privada de unos Juegos hubiese sido demasiado cruel. “Mi capacidad de sufrimiento es mayor cuando trabajo en equipo: no quiero defraudar a Oriol, quiero dar lo mejor que tengo para que su tarea sea más sencilla. Sé que él es la baza más fuerte de nuestra pareja, pero también sé que si yo doy el máximo lo tendrá más fácil para acercarnos a las medallas”, reflexionaba Ana Alonso al término de la pasada campaña. Su generosidad en el esfuerzo, su capacidad de trabajo (solo le ha faltado dormir en el gimnasio) y su sentido de la responsabilidad merecían al menos la posibilidad de salir a pelear el próximo 21 de febrero en la carrera por el oro del relevo mixto, donde la pareja francesa formada por Emily Harrop y Thibaut Anselmet, ganadores este domingo, parte favorita.

Precisamente Anselmet, sorprendió a Oriol Cardona el sábado en la final de la prueba de sprint. El francés, especialista en ir de menos a más logró acercarse a Cardona justo antes del descenso a meta. Sorprendido, Oriol se hizo un pequeño lío con los bastones y permitió que el galo le adelantase por la izquierda, donde no existía huella pero sí hueco para pasar. Cardona luce esquís nuevos, especialmente diseñados para la cita olímpica, tablas pensadas para ascender, y por lo tanto complicadas a la hora de encarar el descenso. El sábado se apreció que no fluía como acostumbra, a ratos enganchado en la nieve, a ratos en desequilibrio. Por ahí le birló la victoria Anselmet. Con todo, respecto a la cita de Courchevel, Cardona mejoró sustancialmente su salida: sencillamente se colocó en cabeza y nadie le pudo hacer sombra, en la semifinal que sobrevoló con enorme solvencia así como en la final… hasta que llegó el descenso.

Si no hubo representantes españolas en las semifinales, en el cuadro masculino se colaron Iñigo Martínez de Albornoz, Biel Pujol, Ot Ferrer y Oriol Cardona, accediendo a la final los dos últimos (sexto y segundo, respectivamente). Ambos serán los representantes masculinos en la prueba individual de sprint, el próximo 19 de febrero, 13 días después de que arranquen unos Juegos que han despertado enormes expectativas para los seguidores del esquí de montaña. En el podio del relevo mixto de Boí Taüll, Alonso y Cardona, actuales subcampeones del mundo, corearon su mensaje: “Estamos aquí”.