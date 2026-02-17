El PSOE intenta revivir la causa contra Hazte Oír por desplegar una lona gigante contra Pedro Sánchez frente al Congreso

El PSOE intenta revivir la causa abierta al grupo ultracatólico Hazte Oír por desplegar una lona publicitaria frente al Congreso contra Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, con el lema de “corrupto”. El partido ha presentado un recurso contra la decisión adoptada por la jueza instructora María Dolores Baeza, que archivó la pasada semana el procedimiento al concluir que esa acción se enmarcaba dentro del “derecho a la crítica” política. Los socialistas rechazan esa tesis de la magistrada: “Los hechos exceden la libertad de expresión política y de la crítica frente al adversario político, suponiendo una grave transgresión de la convivencia política”, según expone el escrito de alegaciones del partido y del propio jefe del Ejecutivo.

“No nos encontramos ante una crítica política”, incide el recurso del PSOE y de Sánchez, que añade: “Nos encontramos ante imputaciones delictivas graves contra el presidente del Gobierno (es decir, contra una institución del Estado), usando el insulto y la falsedad impunemente y deteriorando seriamente el Estado de derecho”. El escrito, fechado este martes y al que tuvo acceso EL PAÍS, remacha: “Debe protegerse la libertad de expresión y crítica, pero no puede resultar admisible la denigración, los insultos y las falsedades. Obviamente con la lona se dañó, y se sigue dañando, gravemente la imagen de Pedro Sánchez, al que se le está sometiendo por la denunciante a una campaña de desprestigio y deshumanización impunemente, que excede en mucho la libertad de crítica y expresión”.

Hazte Oír instaló el 19 de mayo de 2025, en un edificio de la madrileña Carrera de San Jerónimo, “una lona de grandes dimensiones” (de cerca de 253 metros cuadrados) con la fotografía del jefe del Ejecutivo junto a la palabra “corrupto”. Al fondo de la imagen se veían varias carpetas de expedientes con los textos “caso Begoña”, “caso Ábalos/Koldo”, “caso PSOE”, “caso Hermano”, “caso fiscal General de Pedro Sánchez” y “caso hidrocarburos”. También aparecía una referencia a la web elcapo.org.

Entonces, el PSOE presentó una denuncia y otro juzgado ordenó la retirada de la lona como medida cautelar. Sin embargo, en los días posteriores, se colocaron pancartas similares en puentes y pasarelas de Madrid; y un camión circuló por la capital con carteles con la misma imagen. También, el 28 de mayo de 2025, el grupo ultra difundió cómo varias personas proyectaban un haz de luz hacia la fachada del Congreso con la expresión “Sánchez corrupto”. Además, tras el archivo decretado la pasada semana por la magistrada Baeza, Hazte Oír ha difundido este martes en sus redes sociales la propuesta de instalar de nuevo esa lona frente a la sede de Ferraz.

Un autobús de Hazte Oír, con la misma imagen contra Sánchez, en julio de 2025 frente a la sede del PSOE, en Madrid. Claudio Alvarez

Los socialistas afirman que todas esas iniciativas evidencian que el despliegue de la pancarta ante el Congreso no puede reducirse a un simple acto aislado, sino que debe encuadrarse dentro de una “campaña de descrédito y deshumanización”, que es “organizada, planificada y amplificada” por Hazte Oír y que “promueve la violencia y el odio” contra el adversario. “[El grupo ultra] continúa difundiendo la imagen denunciada por tierra, mar y aire, jactándose además de hacerlo; continuando en una actitud delictiva, como la que dio lugar a esta instrucción”, ahonda el recurso.

Por tanto, el partido considera “precipitada” la “sorpresiva” decisión de la jueza de archivar el caso, además de calificarla como “incoherente” y “contradictoria” con otras resoluciones del procedimiento —como la retirada de la lona como medida cautelar al apreciar “indicios de delito”—. “La eventual afectación de la convivencia democrática y el legítimo disfrute y ejercicio de los derechos participativos exige, al menos, la investigación judicial para valorar si el límite de la crítica política habría resultado sobrepasado”, abunda el PSOE.

La pasada semana, la magistrada Baeza concluyó que el despliegue de la lona en mayo de 2025 carece de “relevancia penal” y se enmarca “dentro del derecho a la crítica de la actuación de los poderes políticos, que no promueve la violencia ni incita un discurso de odio”. La jueza, que ocupa la plaza número 12 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid (antiguo Juzgado de Instrucción 12 de la capital), dijo que esa acción está amparada por la “reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que fija que los límites permisibles de crítica son más amplios cuando el afectado ostenta un cargo público”.