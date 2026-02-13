El juez Pedraz envía al ‘caso Koldo’ un informe de la UCO que señala a Ábalos por la trama de hidrocarburos

El magistrado Santiago Pedraz, juez instructor del caso hidrocarburos en la Audiencia Nacional, ha enviado a su compañero Ismael Moreno, que investiga el caso Koldo, el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que concluyó que la trama encabezada por el empresario Claudio Rivas y por el comisionista Víctor de Aldama destinó “un millón de euros a comprar la voluntad” de José Luis Ábalos, exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, y otros cargos públicos. Pedraz también remite a Moreno los interrogatorios que se han practicado este enero en su juzgado al propio Aldama; y a la empresaria Carmen Pano, que aseguró que llevó dinero en efectivo a la sede socialista de Ferraz, y a su chófer Álvaro Gallego, que respaldó parte de su versión.

Con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción y a través de una resolución firmada este jueves, el magistrado Santiago Pedraz ordena que se mande todo ese material a su compañero Ismael Moreno, que investiga la presunta trama urdida en el Ministerio de Transportes en época de José Luis Ábalos para amañar contratos públicos, entre otras irregularidades. El juez del caso Koldo —bautizado así por el exasesor de Ábalos, Koldo García— mantiene abierta, además, una línea de investigación para indagar sobre el sistema del PSOE para el reintegro en metálico de gastos a su ex secretario de Organización y su antiguo asistente.

El pasado 30 de enero, Carmen Pano declaró ante el juez Pedraz, que la imputó en la causa que impulsa por un fraude millonario en el sector de los hidrocarburos. La empresaria aseguró, como ya había hecho antes en varias ocasiones, que llevó 90.000 euros en metálico a la sede central del PSOE por mandato del presunto conseguidor Víctor de Aldama. Su chófer, Álvaro Gállego, respaldó parte de su versión este pasado miércoles, cuando aseguró al juez que había llevado a Pano a las inmediaciones de Ferraz con “tacos de 50 euros” dentro de una bolsa, pero que no la vio entrar en su interior.

Por su parte, Aldama se desvinculó hace unas semanas de esas supuestas entregas de efectivo, incidiendo en que el dinero no era suyo. “Es mentira”, dijo a Pedraz. Pero, sin embargo, añadió ante el magistrado que el sobre de PDVSA (la petrolera estatal venezolana) que la UCO detectó en una conversación de WhatsApp con otro empresario se lo entregó la actual presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, al tiempo que lo relacionó con una supuesta financiación ilegal del PSOE y de la Internacional Socialista.

Tras escucharlos, Pedraz ha decidido enviar sus relatos a Ismael Moreno. Al igual que ese informe de la Guardia Civil donde se apuntaba que la “organización criminal” del caso hidrocarburos destinó “un millón de euros” a intentar extender sus tentáculos por la Administración para conseguir una licencia de operador para la compañía Villafuel. Según la UCO, este supuesto plan delictivo implicaba que Aldama echase mano de la red de influencias que había tejido con el exministro Ábalos y su asesor Koldo García, e incluía la “compra de la voluntad” del entonces titular de Transportes y de cargos públicos.