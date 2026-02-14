Ir al contenido
Cataluña
agresiones sexuales

El Ayuntamiento de Ripoll dice que el imán de la localidad ha sido detenido por agresión sexual a una menor

Los Mossos d’Esquadra confirman la operación sin dar detalles sobre el arrestado

Vista del centro de Ripoll, en una imagen de archivo. Albert Garcia
EFE
Barcelona -
El Ayuntamiento de Ripoll (Girona), gobernado por Aliança Catalana, ha informado este sábado de la detención del imán de la mezquita del municipio por agresión sexual a una menor, una información que lamenta no haber conocido de forma oficial por los Mossos d’Esquadra. En un comunicado, el Ayuntamiento asegura que “a través de canales no oficiales” ha tenido conocimiento de la detención del imán de la mezquita de Ripoll, el jueves pasado.

Un portavoz de los Mossos d’Esquadra ha confirmado que el jueves fue detenida una persona por agresión sexual a menor, pero que los protocolos internos en materia de información sobre ese tipo de delitos impiden a la policía catalana dar más detalles sobre el arrestado.

El comunicado del Ayuntamiento de Ripoll subraya su “profundo malestar por no haber sido informado de esta situación por canales oficiales, especialmente teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y el impacto social que pueden tener”.

La propia alcaldesa y diputada de Aliança Catalana, Silvia Orriols, en una publicación en su cuenta de X dirigida a la consellera de Interior, Núria Parlon, le reprocha haberse enterado de la detención “gracias a una marroquí y no gracias al Departamento de Interior”, lo que considera “inverosímil e inadmisible”. “Y que esta noticia no abra telediarios, aún más”, añade Orriols en su cuenta de X.

El comunicado del Ayuntamiento afirma que se han puesto a disposición de la familia afectada los servicios jurídicos y de apoyo psicológico y social necesarios.

En la mezquita de Ripoll había predicado anteriormente el imán Abdelbaky Es Satti, cerebro de los atentados de 2017 en Barcelona y Cambrils (Tarragona) que reclutó a varios jóvenes del municipio para formar la célula terrorista responsable de los ataques. Orriols, al frente de la formación independentista de extrema derecha Aliança Catalana, logró después hacerse con la alcaldía de Ripoll con un discurso en el que fue clave la amenaza que a su juicio la inmigración musulmana entrañaba para Cataluña.

