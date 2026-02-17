Venezolanos rumbo a Caracas, tras casi tres meses sin vuelos desde Madrid: “Tenía miedo de que me caducara el visado”

La suspensión de vuelos entre Madrid y Caracas ha llegado a su fin después de una interrupción de casi tres meses. Este martes, un avión de Air Europa ha despegado rumbo a Caracas por primera vez desde el pasado 24 de noviembre, cuando se dispararon las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos. Pese al alivio de poder regresar al país caribeño, muchos pasajeros, principalmente venezolanos, se han mostrado preocupados por lo que les espera al aterrizar. Uno de ellos, que prefiere mantener el anonimato por temor a represalias del régimen chavista, ha admitido: “Tenía miedo de que me caducara el visado, pero la situación de inestabilidad política que se vive ahora en el país no es muy diferente al miedo que siempre he conocido en Venezuela. Ojalá que mejore dentro de poco tiempo”.

La congelación de la ruta a la capital venezolana por parte de varias compañías —entre ellas las españolas Air Europa, Plus Ultra e Iberia— surgió a raíz de que la Autoridad Federal de Aviación estadounidense (FAA, por sus siglas en inglés) emitiera una advertencia contra los vuelos que entraran en el espacio aéreo venezolano. El anuncio de la FAA llegó después de que la Administración Trump alertase del inicio inminente de la segunda fase de su operación militar en el país caribeño, que se saldó con la captura del líder chavista Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero.

Hilda Linares, de 84 años, ha sido una de las pasajeras afectadas por la prolongada suspensión de la línea: “Este mes ha sido un poco fuerte para mí, he enfermado porque no aguanto el frío y las bajas temperaturas [en Madrid] han sido insoportables, estoy muy baja de ánimos”. Su billete de regreso a Caracas era para el 11 de enero, pero después del cierre del espacio aéreo venezolano, Air Europa aplazó el vuelo al día 15, luego al 20 y, después de otras tres modificaciones más, finalmente logró embarcar este martes. “Cinco cambios, perdimos billetes de avión y de tren, esta vez ya no creíamos que pudiéramos viajar. Hasta ahora la aerolínea no nos ha dado ningún tipo de compensación económica, absolutamente ninguna”, se queja. La compañía aérea ha declinado ofrecer su versión a este periódico.

Pasajeros con destino Caracas facturan su equipaje en el aeropuerto de Madrid, este martes. Victor Sainz

Tampoco han podido volar hasta ahora los padres de Carolina Verde, de 49 años. “Estamos muy descontentos porque el viaje estaba programado para el día 14 de febrero. Luego nos comunicaron que se había aplazado al 16 y luego al 17″. Inicialmente, Verde contactó con la empresa para solicitar un cambio de fecha por motivos laborales, sin éxito. “Me dijeron que era lo que había y que la única propuesta que tenían era viajar a Colombia y que nosotros pagáramos el vuelo de Colombia a Venezuela”. A falta de alternativas, la venezolana tuvo que cancelar varias citas médicas de sus padres.

La indignación de Verde contrasta con el optimismo de pasajeros como Johnny Bracho, de 62: “No me ha ocasionado ningún tipo de problema, solo me han retrasado el vuelo un día. Es alargar las vacaciones”, ha bromeado. Danilo Díaz, de 57 años, también ha mostrado su alivio por poder regresar a su país tras verse obligado a permanecer en la capital española desde noviembre del año pasado. “Cuando cancelaron [los vuelos] no podía volver, después reubicaron para otra fecha. Volábamos el día 3 [de febrero], luego nos pusieron el pasaje para hoy 17″. Ya en la cola, acompañado por su mujer, esperan para facturar las maletas que llevan consigo.

Danilo Díaz espera a facturar su equipaje para viajar a Caracas desde Madrid, en la T1 del aeropuerto Madrid Barajas, este martes. Victor Sainz

Otra pasajera de este vuelo, que también pidió que no se revele su identidad por miedo a represalias, asegura que todavía falta mucho por hacer antes de que pueda comentar abiertamente la situación. “Cuando haya una democracia de verdad, podremos hablar de lo que sea. De momento, no”. Y puntualiza: “Lo que sí diré es que la mayoría de los venezolanos apoyamos la intervención de Estados Unidos, apoyamos [al presidente estadounidense, Donald] Trump”.

Los próximos vuelos entre Madrid y Caracas que Air Europa prevé mantener este mes saldrán los días 20, 22, 24 y 27, según confirmó la propia aerolínea a través de un comunicado publicado en su página web. Por su parte, Plus Ultra anunció la semana pasada que retomará los vuelos el próximo 3 de marzo, mientras que Iberia, por el momento, mantiene la fecha de regreso en el 6 de abril.