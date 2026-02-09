Ir al contenido
Economía
AEROLÍNEAS

Air Europa retomará los vuelos a Venezuela el 17 de febrero y Plus Ultra, el 3 de marzo

La reactivación de la operativa será gradual tras el levantamiento de las restricciones que afectaron a la conectividad aérea desde finales de noviembre de 2025

Avión de Air Europa aterrizando en el aeropuerto de Dusseldorf (Alemania).
Agencias
Madrid -
Air Europa retomará sus vuelos entre Madrid y Caracas (Venezuela) de manera gradual la próxima semana, operando los primeros vuelos el 17, 20 y 22 de febrero. Así lo ha confirmado la aerolínea a través de un mensaje en su cuenta de X, donde también ha recalcado que los vuelos del 19 y el 21 de febrero se mantienen cancelados.

En el caso de Plus Ultra, la compañía ha anunciado este mismo lunes que retomará los vuelos el próximo 3 de marzo, mientras que Iberia, por el momento, mantiene la fecha de regreso en el 6 de abril.

La reactivación de la operativa será gradual tras el levantamiento de las restricciones que afectaron a la conectividad aérea desde finales de noviembre de 2025. En concreto, Air Europa decidió retirar sus operaciones el 24 de noviembre.

Tras esta decisión, el Gobierno venezolano suspendió las licencias para volar a Venezuela para Air Europa, Plus Ultra e Iberia, las otras dos compañías españolas que también decidieron suspender la operativa.

Seis aerolíneas internacionales vuelven a Venezuela

Por otro lado, al menos otras seis aerolíneas internacionales reanudarán sus vuelos a Venezuela entre febrero y marzo, indicó este viernes la presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit), Vicky Herrera.

Según la organización, TAP, Turkish Airlines, LATAM, Avianca, GOL y Plus Ultra ya confirmaron la reanudación de sus operaciones desde y hacia el país, cuya conectividad se vio afectada desde noviembre, cuando Estados Unidos pidió extremar precauciones al sobrevolar Venezuela ante lo que consideró “una situación potencialmente peligrosa”, en medio de su despliegue militar en el mar Caribe.

La titular de Avavit confirmó que Turkish comunicó a las agencias de viajes que reabrirá la ruta entre Caracas y Estambul a partir del 3 de marzo con tres frecuencias semanales.

“Por el momento, solo podrán ver disponibilidad durante el mes de marzo. Seguimos trabajando para agregar en sistema la totalidad de oferta de vuelos en los siguientes meses. Agradecemos su comprensión mientras terminamos de ajustar los itinerarios”, reza el aviso de la compañía turca.

