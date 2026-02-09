Iberia ofrece la devolución y el cambio de billetes para los vuelos a Cuba aunque mantiene las frecuencias

Iberia se ha convertido en la primera aerolínea que ha respondido a la advertencia hecha pública en la madrugada del domingo por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, alertando de que los nueve principales aeropuertos del archipiélago (La Habana, Varadero, Holguín, Santa Clara, Cayo Coco, Camagüey, Cienfuegos, Santiago de Cuba y Manzanillo de Cuba) habían agotado sus reservas del combustible más usado para las operaciones comerciales, como consecuencia del veto a la compra de petróleo desde Venezuela, su principal suministrador.

“Ante las actuales dificultades de abastecimiento en Cuba, Iberia ha activado una flexibilización de tarifas para aquellos clientes con billetes ya emitidos que deseen realizar cambios voluntarios en sus viajes”, ha recalcado la compañía en un comunicado remitido este lunes. Fuentes de la aerolínea aclaran que la “flexibilización” abarca cuatro alternativas diferentes: el cambio de fecha del billete, el cambio de destino hacia otro cercano, el reembolso del billete a través de un bono o el reembolso a través del medio de pago original.

En cualquier caso, la aerolínea ha querido dejar claro que la operativa habitual entre España y Cuba no va a sufrir modificaciones por ahora. “En estos momentos, no existe confirmación de que esta situación [la falta de combustible] vaya a derivar en modificaciones o cancelaciones de la operativa entre Madrid y Cuba. Iberia continúa monitorizando de forma permanente la evolución de la situación, con el fin de adoptar las medidas que sean necesarias”, señala el comunicado.

Apenas unos minutos después, Air Europa también se ha pronunciado sobre el problema y ha anunciado que los aviones que cubren el trayecto Madrid-La Habana-Madrid realizarán una parada para repostar en el aeropuerto de Santo Domingo (República Dominicana) este martes, 10 de febrero. “La compañía operará del mismo modo los días 11 y 12 de febrero. Como consecuencia, los horarios previstos se verán afectados”, detalla en un comunicado. La compañía aérea de Globalia anunció el pasado mes de marzo un incremento de las frecuencias a Cuba, pasando de seis a siete vuelos semanales para cubrir la mayor demanda procedente del mercado europeo durante la pasada temporada alta.

W2Fly, la aerolínea de W2M (operador de viajes de Iberostar), es el otro gran operador que realiza conexiones entre España y Cuba. Por ahora no ha anunciado ninguna decisión sobre el supuesto desabastecimiento de combustible en al isla. La aerolínea inició las operaciones con Cuba el 22 de septiembre de 2021.

La intervención militar de EE UU en Venezuela a principios de enero cerró las puertas del primer suministrador de petróleo de Cuba. Posteriormente, las autoridades estrecharon el cerco sobre La Habana y amenazaron con la imposición de aranceles a todos aquellos países que suministraran petróleo a la isla. Esa amenaza provocó que México, el otro gran proveedor de combustible a Cuba, también cancelara los envíos, propiciando la actual situación de escasez denunciada por la Administración estadounidense.