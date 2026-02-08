México envía dos buques de la Armada con ayuda humanitaria a Cuba

La Secretaría de Exteriores confirma que el país va a entregar 814 toneladas de víveres a la isla, que está en estado de emergencia

El Gobierno de México ha enviado dos buques de la Armada cargados con ayuda humanitaria a Cuba. La Secretaría de Exteriores ha confirmado que el país va a entregar 814 toneladas de víveres a la isla, que está en estado de emergencia por la escasez de combustible, fruto del bloqueo energético impuesto por Donald Trump. Este envío forma parte de la estrategia de Claudia Sheinbaum de apoyar a la población civil de Cuba, sin levantar las represalias del presidente de Estados Unidos.

La Cancillería ha detallado que el trayecto lo van a hacer dos buques: el más grande, llamado Papaloapan, “transporta alimentos de primera necesidad, entre los que destacan leche líquida, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz, atún en agua, sardina y aceite vegetal, así como artículos de higiene personal, con una carga de alrededor de 536 toneladas de esos bienes". Por otra parte, en el buque Isla Holbox se embarcaron unas 277 toneladas de leche en polvo.

Se espera que los barcos llegue a Cuba en cuatro días. Además, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha informado que aún quedan más de 1.500 toneladas de leche en polvo y frijol, que están pendientes de ser enviadas. “Con estas acciones, el Gobierno de México reafirma los principios humanistas y la vocación solidaria que lo guían así como su compromiso con la cooperación internacional entre pueblos, sobre todo con quienes en situaciones de emergencia y vulnerabilidad, requieren ayuda humanitaria. Cuba y México somos pueblos hermanos, herederos de una larga historia solidaria que hoy honramos”, ha señalado la Cancillería.

Tras las sanciones de Estados Unidos a los proveedores de combustible, la isla está en un estado de estrangulamiento casi total. Los cubanos deben hacer filas de hasta 15 horas por solo 40 litros de combustible para sobrevivir a los apagones. Ante la situación, el Gobierno de Miguel Díaz-Canel ha puesto en marcha medidas parecidas a las que sucedió en el llamado Período Especial de los noventa. Ante la escasez, el presidente cubano pidió a sus habitantes “esfuerzo” y “creatividad”, a la vez que reconoció que ya está en negociaciones con Washington.

Uno de los buques de la Armada de México, el 8 de febrero de 2026. SRE

Ante esta situación crítica, Sheinbaum afirmó que su Gobierno estaba “en todos los trabajos diplomáticos para poder reenviar petróleo a Cuba”. “Obviamente, no queremos que haya sanciones para México, pero estamos en ese proceso de diálogo y por lo pronto se va a enviar ayuda humanitaria”, dijo la presidenta este viernes en una rueda de prensa. Además de los envíos de crudo humanitario, México llevaba tres años bajo un esquema comercial de venta de petróleo a Cuba, que ha dejado al Gobierno de Sheinbaum ingresos por 1.500 millones de dólares desde 2023.

Trump ha indicado que se le hizo una petición expresa a Sheinbaum para que interrumpiera estos cargamentos de petróleo a Cuba. “Cuba vivía del dinero y el petróleo de Venezuela, y nada de eso está llegando ahora. Y luego, la presidenta de México, la presidenta Sheinbaum, fue muy buena. Yo le dije a ella: ‘Mira, no queremos que envíen petróleo allá’, y ella no está enviando petróleo”, dijo el estadounidense a la prensa. Sin embargo, la presidenta de México niega que ese tema se abordara en última llamada telefónica que tuvo con el republicano. Aunque sí admite que la cuestión que incomoda a ambos países se habló en la conversación que tuvo el secretario de Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.