Sheinbaum promete más ayuda a Cuba: “No se puede ahorcar a un pueblo así, es muy injusto”

Apenas unas horas después de que salieran dos buques de la Armada mexicana con 814 toneladas de víveres hacia Cuba, la presidenta Claudia Sheinbaum ha prometido que esos cargamentos no serán los últimos. “Nosotros vamos a seguir apoyando y seguimos haciendo todas las acciones diplomáticas necesarias para poder recuperar el envío de petróleo, porque no se puede ahorcar a un pueblo así, de esa manera. Es muy injusto”, ha expresado la mandataria en su rueda de prensa este lunes. Sheinbaum ha criticado en su discurso el decreto publicado por Estados Unidos, en el que amenaza con aranceles a cualquier país que venda petróleo a La Habana, como solía hacer México hasta el mes pasado, y ha hecho un llamado internacional para mostrar solidaridad con el pueblo cubano en un momento de crisis energética y humanitaria por el bloqueo.

Por el momento, la Administración de Sheinbaum solo ha podido enviar cargamentos con alimentos e insumos que había pedido la Embajada cubana en México. Un gesto que ha agradecido el presidente de la isla, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en una publicación en sus redes sociales. “Gracias, México. Por la solidaridad, el afecto, el abrazo siempre cálido a Cuba”, ha escrito en su perfil de X. Sin embargo, la isla ya ha advertido de que su principal necesidad es el petróleo ante una urgente carencia de combustible y aprietos energéticos. El Gobierno de la isla ha comunicado a las líneas aéreas internacionales que a partir de este lunes el país no tiene combustible para la aviación, lo que afectará, entre otros sectores, al turismo, una de las principales fuentes de ingresos de la nación caribeña. La presidenta de México ha asegurado que esa situación no afectará a las aerolíneas mexicanas, pero ha señalado la gravedad de la escasez para los cubanos, ya que es cuestión de tiempo que el combustible que necesitan para mantener funcionando hospitales y escuelas se acabe.

Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, este lunes, Mario Guzmán (EFE)

La Secretaría de Exteriores sigue trabajando para buscar una vía para retomar los envíos de petróleo sin enfrentarse a las sanciones de Estados Unidos. “Estamos con todas las acciones diplomáticas para evitar que se impongan aranceles a México por enviar petróleo a Cuba y también haciendo un llamado internacional”, ha señalado Sheinbaum, quien ha recordado que los bloqueos hacen sufrir principalmente al pueblo. “Esta sanción no puede poner en una circunstancia como la que está el pueblo cubano, más allá de si se está de acuerdo o no con el gobierno de Cuba. No está bien”, ha zanjado, en un endurecimiento de su discurso hacia la política adoptada por el presidente Donald Trump tras capturar a Nicolás Maduro e interrumpir el principal suministro de petróleo a la isla desde Venezuela.

Pese a los envíos de petróleo desde México apenas satisfacían una fracción de lo que necesita la isla a diario para su abastecimiento, eran los últimos suministros que recibía La Habana. La presión internacional por las amenazas de Trump y las críticas internas dentro del partido de la presidenta, Morena, por la venta combustible en un momento de crisis de la petrolera estatal, Pemex, forzaron la suspensión de envíos en medio de la agonía agravada de Cuba por el bloqueo. Con todo, Sheinbaum ha asegurado que habrá más apoyo “del que haga falta” y que se enviarán más alimentos. “Va a haber más apoyo del pueblo de México, que es siempre solidario. Nadie puede ser omiso a la situación que está viviendo en este momento el pueblo de Cuba“, ha subrayado.