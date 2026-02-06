México ha ingresado casi 1.500 millones de dólares en tres años por la venta de petróleo a Cuba

Buque Ocean Mariner con combustible procedente de México, en a la refinería Ñico López, en La Habana, el 10 de enero.

El Gobierno mexicano hizo públicas las cifras del contrato abierto que mantiene con el Gobierno de la isla, un monto que es independiente a las entregas de crudo como ayuda humanitaria

Tras los cuestionamientos de Estados Unidos por los envíos de petróleo a Cuba y la amenaza del presidente Donald Trump de imponer aranceles a los países que suministren crudo a la isla, el Gobierno mexicano ha dado a conocer los detalles del contrato mediante el que Petróleos Mexicanos (Pemex) vende hidrocarburos al país caribeño, unas cifras que son independientes de las entregas realizadas como ayuda humanitaria en medio de la crisis energética.

De acuerdo con documentos de Pemex, el intercambio comercial que comenzó en 2023 se realiza a través de su filial Gasolinas Bienestar y las ventas se hacen mediante contratos en pesos, a precios de mercado vigentes y conforme con los procedimientos establecidos para garantizar que las operaciones se lleven a cabo en cumplimiento de la legislación aplicable. Víctor Rodríguez Padilla, director de la petrolera estatal, ha aclarado esta semana que el contrato con el Gobierno cubano sigue vigente y el petróleo se entrega en función de la disponibilidad del inventario de Pemex. “Claro que nos los pagan, tenemos una relación comercial también. Son muy formales en sus pagos”, aseguró el directivo.

Estas son las cifras del petróleo que México ha vendido a Cuba, según los datos oficiales dados a conocer por el Gobierno federal y Pemex.

En 2025: 496 millones de dólares

Durante los primeros nueve meses de 2025, México exportó a Cuba un promedio de 17.200 barriles diarios de crudo, lo que representó el 3,3% del total de sus envíos al exterior.

En 2024: 600 millones de dólares

Gasolinas Bienestar vendió a Cuba en promedio 20.100 barriles diarios de crudo y 2.700 barriles diarios de productos petroleros. Estas operaciones representaron el 2,8% del total de las exportaciones de crudo de México y el 0,7% de las ventas totales de productos petroleros.

En 2023: 367 millones de dólares

Entre julio y diciembre de 2023, Gasolinas Bienestar exportó en promedio 16.800 barriles diarios de crudo y 3.300 barriles diarios de productos petroleros. El valor de estas ventas equivalen al 1% del total de las exportaciones de crudo y al 0,6% de las ventas totales de productos petroleros.

El crudo como ayuda humanitaria

Hasta el momento, no se ha detallado el volumen de los cargamentos de petróleo enviados por México como ayuda humanitaria. Durante su conferencia matutina del miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum no especificó cuántos barriles se han entregado bajo este esquema, aunque señaló que la mayor parte de los envíos a Cuba corresponden al contrato comercial.

Además, la mandataria informó que buscará reanudar el envío de crudo a través de canales diplomáticos con Estados Unidos, mientras tanto, el Gobierno mexicano enviará suministros básicos para atender necesidades urgentes.

México envía petróleo a Cuba desde 1993, pero fue en octubre de 2024 —ya con Sheinbaum en la presidencia— cuando el volumen de hidrocarburos enviados a la isla se incrementó de manera significativa. Tras la devastación provocada por el huracán Rafael en noviembre de 2024, el Gobierno mexicano clasificó parte de estos envíos como ayuda humanitaria.

La crisis energética en la isla se profundizó a inicios de 2026 tras el ataque militar de Estados Unidos a Venezuela, su principal proveedor de petróleo durante décadas. En este contexto, los envíos de crudo desde México habían servido para amortiguar la escasez, pero su continuidad está ahora en duda ante el endurecimiento de la política de Estados Unidos.

