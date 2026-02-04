Pemex vendió 496 millones de dólares en petróleo a Cuba en el último año

Petróleo Mexicanos (Pemex) ha vendido unos 496 millones de dólares en petróleo a Cuba en el último año, según ha afirmado el director de la petrolera estatal de México, Víctor Rodríguez Padilla, en la conferencia matutina de este miércoles. El directivo ha confirmado que la firma celebró un solo contrato con el Gobierno cubano en 2023, que continúa vigente y que representa menos del 0,1% de las ventas de la petrolera. “Es un contrato abierto en función de sus necesidades y se entrega en función de nuestra disponibilidad”, ha mencionado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó la semana pasada la imposición de aranceles a los países que suministraran crudo a la isla. México, que se convirtió en el mayor proveedor de petróleo de Cuba tras la intervención estadounidense en Venezuela, suspendió en enero los envíos de buques con hidrocarburos. El director de Pemex ha asegurado que, hasta el cierre de 2025, el contrato se ha cumplido en forma con el régimen cubano. “Claro que nos los pagan, tenemos una relación comercial también. Son muy formales en sus pagos”, ha añadido.

Víctor Rodríguez Padilla en Ciudad de México, este miércoles. Quetzalli Nicte-Ha (REUTERS)

Pemex ha informado a la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) que desde julio de 2023 realiza envíos a Cuba de diversos hidrocarburos a través de su subsidiaria Gasolinas del Bienestar. La petrolera estimó en su último reporte —publicado en diciembre— que, a través de este modelo, en los primeros nueve meses de 2025 México exportó 17.200 barriles de crudo al día, lo que representa un 3,3% de sus envíos al exterior. El documento establece en todo momento que se trata de una venta, con contratos en pesos mexicanos, con precios de mercado y acorde a lo establecido en la ley.

Lo que continúa siendo una incógnita son los cargamentos de ayuda humanitaria. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha reconocido en las últimas semanas que México ha contribuido con la isla en términos de asistencia desde 2024, cuando comenzó la crisis energética. Este miércoles, tras conocerse los datos comerciales de Pemex, la mandataria ha señalado que la ayuda es menor a los datos reconocidos por la petrolera en términos comerciales. “Es mucho más por contrato que por ayuda humanitaria”, ha dicho, sin aportar mayores cifras sobre los cargamentos de petróleo humanitario. Sheinbaum anunció el fin de semana que a través de la vía diplomática con Estados Unidos busca restablecer el envío de crudo. “Tenemos un contrato con Cuba y queremos seguir apoyando en la vía humanitaria”.

Complejo petrolero Pajaritos, en Veracruz. Angel Hernandez (REUTERS)

El Banco de México registra desde 1993 cargamentos que Pemex —el único proveedor en México de petróleo— ha exportado a la isla. Desde entonces, los envíos de barriles han sido modestos y han representado una cifra muy marginal en las cuentas del Estado mexicano. Hasta octubre de 2024. Entonces, Cuba llevaba cuatro meses enfrentada a una crisis energética, a pesar de contar con el suministro venezolano. Un mes más tarde, en noviembre de 2024, el huracán Rafael devasta a la isla y desde entonces los envíos de México no dejan de ser más generosos. Sheinbaum acuña desde ese momento como ayuda humanitaria el envío de petróleo a Cuba.