México evita los detalles sobre los envíos de petróleo a Cuba

Los buques petroleros que van de México a Cuba han captado en el último mes la atención de casi todo el mundo. Tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela y la captación de su industria energética, México se convirtió de facto en el país que más hidrocarburos envía a la isla. Lo hace desde 1993, pero desde 2024 ocurre de manera diligente como ayuda humanitaria ante la crisis energética que atraviesa la isla. Los señalamientos de algunos congresistas estadounidenses contra los envíos, en las últimas semanas, han complicado la posición del Gobierno mexicano. La presidenta Claudia Sheinbaum da algunas explicaciones, sin que la petrolera estatal, Pemex, ofrezca un panorama claro sobre los barcos que salen desde su terminal en Coatzacoalcos, Veracruz, con rumbo a Cuba.

Sheinbaum lleva semanas argumentando que los cargamentos de petróleo son de dos tipos: ayuda humanitaria y contratos celebrados por Pemex con el régimen cubano. Este miércoles la presidenta ha profundizado este relato ante informaciones de que la petrolera estatal de México ha suspendido el calendario de envíos de crudo a Cuba. Ha intentado separar el negocio del apoyo ante una emergencia. “La ayuda humanitaria a Cuba, como a otros países, continúa porque es ayuda humanitaria y México siempre ha sido solidario con todo el mundo y son decisiones soberanas”, comentó en su conferencia matutina. Al hacer la separación, la mandataria ha levantado a su paso más cuestionamientos sobre el crudo mexicano que viaja a la isla.

El Banco de México registra desde 1993 cargamentos que Pemex —el único proveedor en México de petróleo— ha exportado a la isla. Desde entonces, los envíos de barriles han sido modestos y han representado una cifra muy marginal en las cuentas del Estado mexicano. Hasta octubre de 2024. Entonces, Cuba llevaba cuatro meses enfrentada a una crisis energética, a pesar de contar con el suministro venezolano. Un mes más tarde, en noviembre de 2024, el huracán Rafael devasta a la isla y desde entonces los envíos de México no dejan de ser más generosos. Sheinbaum acuña desde ese momento como ayuda humanitaria el envío de petróleo a Cuba.

Por su parte, Pemex informa a la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) que desde julio de 2023 realiza envíos a Cuba de diversos hidrocarburos a través de su subsidiaria Gasolinas del Bienestar. La petrolera estimó en su último reporte —publicado en diciembre— que, a través de este modelo, en los primeros nueve meses de 2025 México exportó 17.200 barriles de crudo al día, lo que representa un 3,3% de sus envíos al exterior. El documento establece en todo momento que se trata de una venta, con contratos en pesos mexicanos, con precios de mercado y acorde a lo establecido en la ley. Sheinbaum ha prometido que Pemex dará cuenta la próxima semana de sus actividades. La cifra sobre la donación de petróleo de México a Cuba continúa siendo una incógnita.

Algunas firmas energéticas privadas han monitoreado las embarcaciones que salen desde México y hacen estimaciones de que cada buque que sale de Veracruz lleva unos 80.000 barriles de hidrocarburos. Los últimos viajes registrados no suman lo suficiente para abastecer las necesidades de la isla. Cuba requiere de entre 60.000 y 80.000 barriles al día, y en las últimas semanas ha perdido los 35.000 barriles que el Gobierno venezolano le garantizaba diariamente. Los apagones se han multiplicado en todo el territorio cubano y los precios de los combustibles en el mercado negro se han elevado significativamente. “Cuba es una nación que está muy cerca del colapso”, sentenció este miércoles Trump, en la misma semana en la que se ha sabido que Pemex ha suspendido sus cargamentos hacia La Habana. Sheinbaum ha insistido en que estos barriles son parte de los contratos de la petrolera con el Gobierno cubano.

La presión desde Washington para detener los buques petroleros de México a Cuba ha sido liderada por el congresista Carlos Giménez, republicano de la diáspora cubana de Florida, quien ha alertado al Departamento de Estado sobre los envíos de petróleo. Giménez ha emprendido una campaña que apunta hacia una de las debilidades de México: el TMEC. Giménez ha propuesto que la revisión del tratado comercial, prevista para este año, esté supeditada a la promesa de que Ciudad de México ya no enviará más hidrocarburos a La Habana. Ante las explicaciones de Sheinbaum, el legislador ha vuelto a la carga. “Parece que valora más su relación con el dictador Díaz-Canel que su relación comercial con Estados Unidos. Esta gran traición no se tolerará ni en lo más mínimo. Que lo tenga muy en cuenta ante la renegociación del tratado de libre comercio”. El congresista está dispuesto a presionar él mismo al Gobierno mexicano y ha anunciado que la próxima semana visitará Ciudad de México y buscará una reunión con Sheinbaum. En un video en sus redes sociales ha advertido: “Le voy a pedir que pare estos envíos de petróleo a Cuba, porque está manteniendo un régimen que no es legítimo y que no ha tenido elecciones en más de 65 años”.