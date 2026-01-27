Sheinbaum defiende que la decisión de dejar de enviar petróleo a Cuba es de Pemex

Después de las tensiones internacionales y las críticas internas que encendió el envío de petróleo mexicano a Cuba, el Gobierno de México ha decidido frenar las exportaciones a la isla. La presidenta, Claudia Sheinbaum, ha señalado este martes en rueda de prensa que la decisión la ha tomado la petrolera estatal, Pemex, pero que el gesto responde a la soberanía del país y no a presiones externas. “Pemex toma sus decisiones y también, como lo hemos dicho, la decisión de México de vender o dar por razones humanitarias a Cuba petróleo pues tiene que ver también con una decisión soberana”, ha zanjado la mandataria desde Palacio Nacional.

Sheinbaum ha respondido así a la publicación que hizo el medio Bloomberg este lunes sobre la interrupción de envío de petróleo. El portal digital reveló que la petrolera mexicana tenía un cargamento programado para salir a La Habana para mediados de enero que finalmente retiró de su programa. México llevaba enviando petróleo y desafiando el bloqueo de Estados Unidos a la isla desde hacía décadas, pero en las últimas semanas con la escalada agresiva de la política internacional de Trump, las exportaciones de crudo se convirtieron en un punto incómodo más en la relación bilateral.

La presidenta asegura que la interrupción se debe a los cambios contractuales que tiene Pemex con Cuba. “Es una decisión soberana y se toma en el momento en que sea necesario”, ha subrayado sobre el momento en el que se decide dejar de exportar crudo a la isla, que coincide con el auge de las tensiones con Estados Unidos. Sin embargo, no ha descartado que los envíos se reanuden en el futuro, pero no ha precisado cuándo. “México siempre ha sido solidario y México va a seguir siendo solidario”, ha insistido antes de recordar que su país ha ayudado a aliviar el bloqueo y los problemas de desabasto consecuentes desde hace muchos años.

Pemex se había convertido en un proveedor vital para la isla, especialmente después de que Estados Unidos capturara a Maduro y el suministro desde Venezuela se frenara. “¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA! ¡CERO!”, escribió Trump en su red social tras anunciar que ahora su país controlaría la exportación del petróleo venezolano. Sin embargo, el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, aseguró en una entrevista para la cadena CBS que no habían pedido a México que cortase el suministro a La Habana. Con todo, en medio de las negociaciones para revisar el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) y los constantes amagos de Trump de romper los acuerdos o recrudecer su intervencionismo, finalmente México ha decidido optar por la cautela antes que por la ayuda humanitaria que ha defendido oficialmente en su discurso.