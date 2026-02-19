Sánchez: “El riesgo de que la inteligencia artificial se escape del control humano es real”

El Gobierno está decidido a tratar de convertir España en un lugar puntero en inteligencia artificial, y hay muchos proyectos privados y dinero público invertido en desarrollarla, pero a la vez en el Ejecutivo hay mucha preocupación por la posibilidad de que esta tecnología escape al control humano y acabe sirviendo solo para que unos pocos acumulen grandes fortunas mientras destruye millones de empleos y ayuda a la desinformación y el odio que desgasta a las democracias occidentales. Pedro Sánchez ha llevado esta doble visión, a la vez positiva y negativa, a la cumbre sobre inteligencia artificial en Nueva Delhi, la capital de la India, con dos mensajes claros: por un lado, apoyo público total al desarrollo de esta tecnología; por otro, alertar de sus riesgos para pedir cambios regulatorios y un marco de control en el seno de la ONU.

“La inteligencia artificial está ofreciendo a la humanidad un poder sin precedentes. Expande el conocimiento, dispara la productividad y aumenta el bienestar. España quiere estar en primera línea de esta transformación. No solo usando esta tecnología, también diseñándola. España está sexta en el ránking mundial de uso de la IA. La iniciativa liderada por Telefónica para desarrollar una de las gigafactorias de IA europeas en España ilustra nuestra capacidad y ambición”, arrancó el presidente en su discurso en la cumbre para dejar claro que España no está en contra de la IA desarrollada “para el bien”.

“Pero mientras creemos en esta tecnología, también insistimos en que debe ser guiada por valores humanos. La IA debe ampliar la libertad, la democracia y los derechos humanos, y no socavarlos”, matiza Sánchez. “Debemos combatir la IA para el mal. Porque el progreso sin ética no es progreso. La innovación sin una meta no es liderazgo, es fracaso. Debemos acelerar nuestra respuesta. Riesgos como una extrema concentración de poder, un mal uso por parte de responsables con malas intenciones, o incluso la pérdida del control humano de la IA son reales y están creciendo. Y debemos frenarlos”, sentencia Sánchez. Es una advertencia, la del riesgo de que la IA pierda el control humano, que no solo está planteando un gobernante como Sánchez. Incluso un padre de la IA como Geoffrey Hinton, que dejó Google por este motivo, ha señalado el peligro de que se desarrolle por su cuenta y acabe escapando al control humano.

Sánchez está especialmente preocupado por la destrucción de empleo que puede suponer la IA y el riesgo medioambiental que implican los enormes centros de datos que hay que crear para mantenerla, y también la pérdida de puestos de trabajo que puede suponer. “Tenemos que afrontar los riesgos medioambientales de la IA y la posible destrucción masiva de empleos”, señaló. Sánchez cree que los controles actuales se quedan muy cortos, y hay que desarrollar unos nuevos.

España propone trabajar en dos vías. Por un lado, la regulación de los distintos países. Por eso en 2021 España aprobó la carta de derechos digitales y está tratando de expandirla a otros países, en especial latinoamericanos. Además, también aprobó la primera agencia de supervisión de la IA en Europa. La otra vía que propone Sánchez es la multilateral. “Necesitamos una gobernanza global, con Naciones Unidas como el vehículo natural para articularla. Felicito a la ONU por la creación de un panel de expertos de la IA. España está esperando para albergar el primer encuentro de estos expertos en los próximos meses”, apuntó Sánchez. El jefe del Gobierno español terminó así con esa idea central: “Queremos una IA que trabaje para el interés general, no que esté en las manos de unos pocos. Una IA para el bien y no para el mal”.