España lidera la mayor operación internacional contra el tráfico ilegal de residuos, con 127.000 toneladas incautadas y 337 detenidos

La mayor operación internacional realizada hasta la fecha contra el tráfico ilegal de residuos se ha liderado desde España y ha acabado con 127.000 toneladas incautadas y 337 detenidos (41 en nuestro país). Así lo ha explicado este miércoles la Guardia Civil, que ha coordinado sus trabajos con Europol —la agencia europea que coordina los cuerpos policiales— y las policías de otros 70 países. “Es la operación con mayor impacto que se ha hecho hasta el momento a nivel mundial”, ha resumido José Antonio Alfaro, capitán de la Guardia Civil y jefe de delitos ambientales en Europol.

La Operación Custos Viridis comenzó hace tres años, lo que habla de la complejidad de la investigación, y ha finalizado en 2025. “Nos ha servido para mejorar la fotografía de inteligencia y actualizar las nuevas tendencias criminales en cuanto a tráfico de residuos y contaminación”, ha añadido Alfaro. El comandante Ramón González, coordinador del EMPACT ambiental europeo, apunta que es fundamental: “En todos los informes se ve que el tráfico de residuos va a estar entre los delitos ambientales más importantes en los próximos años”.

Los investigadores han constatado que el tráfico ilícito de residuos se ha consolidado como un problema a nivel mundial, operando a través de circuitos ilegales paralelos. Estas redes criminales no solo gestionan de forma fraudulenta residuos urbanos e industriales, sino que recurren sistemáticamente a la falsificación documental y al fraude para mover materiales peligrosos, generando un impacto ambiental negativo y riesgos para la salud pública.

Los datos en España muestran que la mayoría de las basuras ilícitas proceden de Francia e Italia, y lo hacen sobre todo a través de los puertos de Barcelona, Valencia, Santander y Algeciras, así como por las fronteras terrestres de La Jonquera e Irún. Llegan residuos urbanos, que a veces se intentan reexportar a África o Asia, y cada vez más textiles que luego se abandonan. Han detectado también que llegan vehículos usados procedentes de Reino Unido.

La Guardia Civil ha constatado que se usan los incendios como método de eliminación ilegal de residuos, aunque es una problemática contra la que es difícil actuar. En este sentido, han comprobado que se originan fuegos en plantas de reciclaje en los meses de enero y febrero, lo que no tendría sentido si se tratase de causas naturales.

“España desempeña un papel fundamental en este tipo de investigaciones, porque actúa como país de origen, de tránsito y de destino en el comercio legal e ilegal de estas materias”, ha dicho por su parte Pedro Garrido, comandante y responsable de investigaciones sobre el tráfico de basura del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona). Por eso, “la campaña se ha orientado a la detección en frontera como en el interior del país a través de controles a las plantas gestoras de residuos. Esto ha permitido luego llevar a cabo investigaciones que desembocaran en el desmantelamiento de las redes criminales”.

“Los resultados obtenidos han sido 23 operaciones, con 41 detenidos, en las que se ha detectado 77.000 kilos de residuos, y se han incautado 5.400 kilos de gases refrigerantes, lo que ha evitado la emisión de 6.300 toneladas de carbono, como las emisiones de 1.300 coches”, ha señalado Garrido.

De Ecuador a Malasia

Según todos los implicados, se trata de la operación más grande que se ha hecho contra el tráfico de residuos a nivel internacional, con grandes operaciones en España, Italia y Francia, pero también en Ecuador, Brasil, Croacia, Eslovenia... “Sudáfrica ha hecho unas investigaciones sobre el tráfico de mercurio muy significativas, con afección a la UE y a Asia. En EE UU, han actuado contra el tráfico de gases refrigerantes, mientras que Tailandia y Malasia han investigado el tráfico de plásticos y piezas metálicas. Ha sido una operación muy amplia, la mayor en este ámbito”, ha resumido Ramón González.

Entre los fenómenos detectados destacan el aumento del comercio ilícito de gases refrigerantes, procedentes de Asia y la exportación ilegal desde la Unión Europea de vehículos al final de su vida útil (VFU), textiles y residuos electrónicos (RAEE) hacia África, Asia e Iberoamérica. Se han intervenido también chatarra, plásticos, paneles solares usados, residuos de equipos eléctricos y electrónicos (WEEE), neumáticos y residuos textiles.

Según Europol, los investigadores estiman que el valor comercial del comercio ilícito de FGas por sí solo puede oscilar entre 15 y 20 millones de euros, dependiendo del destino final de los bienes ilícitos. Los tipos de residuos incautados, que podrían generar beneficios ilícitos de al menos 31 millones de euros, incluyen varios tipos de residuos peligrosos.

El organismo que coordina a las policías europeas ha identificado varias redes de crimen organizado como responsables del tráfico de residuos ilícitos dentro de Europa y de la exportación de residuos a África, Asia y América Latina. Entre otros delitos, se descubrió que estas redes también estaban implicadas en la comercialización ilícita de FGas, el comercio ilegal de productos de protección vegetal y actividades ilícitas de minería de oro utilizando productos químicos peligrosos como mercurio y cianuro.