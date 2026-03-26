Cupón diario de la ONCE: comprobar sorteo del jueves 26 de marzo

La ONCE reparte un primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras más la serie.

La ONCE reparte un primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras más la serie en su sorteo diario de lunes a jueves

El cupón diario de la ONCE se ha convertido en todo un clásico de los sorteos de lotería de España, no solo por todos los premios que reparte sino también por tratarse de un juego diario, en el que se puede probar suerte de lunes a jueves.

El formato del juego continúa intacto desde 1984 y se centra en décimos en los que es necesario contar con las cinco cifras más la serie del número ganador para recibir un primer premio de 500.000 euros. Además, se ofrecen miles de premios más en función del número de cifras que coincidan con el número premiado.

Resultados del sorteo del Cupón de la ONCE de hoy

Los números premiados del sorteo del Cupón de la ONCE de hoy, jueves 26 de marzo son los siguientes:

Número: 74789

Serie: 024

Premios del Cupón Diario

Estos son los premios en juego:

74789 serie 024 : 1 premio de 500.000 € a las cinco cifras y serie.

74789 : 49 premios de 35.000 € a las cinco cifras.

7478 : 450 premios de 250 € a las cuatro primeras cifras.

4789 : 450 premios de 250 € a las cuatro últimas cifras.

747 : 4.500 premios de 25 € a las tres primeras cifras.

789 : 4.500 premios de 25 € a las tres últimas cifras.

74 : 45.000 premios de 6 € a las dos primeras cifras.

89 : 44.550 premios de 6 € a las dos últimas cifras.

7 : 445.500 premios de 2 € a la primera cifra.

9: 405.000 premios de 2 € a la última cifra.

Una vez concluido el sorteo del día, consulta los números premiados en la página web oficial de JuegosOnce.es y a través de EL PAÍS. Si eres uno de los afortunados recuerda seguir la normativa de ONCE para cobrar los diferentes premios.

Cómo cobrar los cupones premiados

Para cobrar los premios, si el cupón se compró online, el importe se ingresa automáticamente en la cuenta de JuegosOnce.es. En el caso de cupones físicos, los premios menores se abonan en el punto de venta, mientras que los superiores a 500 € deben gestionarse en una delegación de la ONCE o en bancos colaboradores (CaixaBank, BBVA, Sabadell, Kutxabank). Recuerda que los premios mayores de 40.000 € tienen una retención fiscal del 20%.