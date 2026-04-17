El Gobierno admite ahora que el derrame de petróleo del Golfo de México se originó en instalaciones de Pemex
EL PAÍS publicó en marzo que un barco contratado por la petrolera para reparar ductos submarinos, estuvo anclado ocho días sobre un oleoducto, con una gran mancha de petróleo alrededor
El Gobierno ha reconocido que el derrame que afectó casi todo el Golfo de México desde febrero se originó en instalaciones de Petróleos Mexicanos. Tras semanas de asegurar que no había evidencias de que hubiera algún problema en las plataformas petroleras de la zona, el grupo interdisciplinario creado para atajar esta problemática ambiental ha reconocido que “existe evidencia de que hubo un derrame de hidrocarburo en las inmediaciones de la plataforma de Abkatún Cantarell de Pemex”, aunque aún “no se tiene aún un estimado del volumen total”. El 30 de marzo, EL PAÍS reveló que, de acuerdo a diversas fuentes públicas, el buque Árbol Grande, contratado por Petróleos Mexicanos para reparar ductos submarinos, pasó 200 horas sobre un oleoducto en activo identificado con la clave Old AK C, que va del campo de Cantarell a la terminal marítima de Dos Bocas.
(Información en desarrollo)
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