Llega a Colombia el primer vuelo con migrantes expulsados por el Gobierno de Kast en Chile

El Gobierno del ultraderechista José Antonio Kast en Chile ha iniciado este jueves una nueva etapa en su campaña antiinmigratoria. Cuarenta migrantes irregulares han sido expulsados del país austral en un vuelo de un avión de la Fuerza Aérea chilena que tuvo paradas en Bolivia y Ecuador y que ha finalizado su recorrido en Colombia. Los últimos en llegar han sido los 19 colombianos que han llegado poco después de las 20.00 a Bogotá, ha confirmado EL PAÍS.

Todos los deportados tenían órdenes de expulsión, bien sea por haber cometido algún delito —robos, tráfico de drogas, porte ilegal de armas— o por haber entrado a Chile de manera irregular, una acción que, aunque no constituye un crimen, es una falta administrativa y aquellos que incurran en ella están sujetos a expulsión. Según las cifras del Ejecutivo chileno, más de 44.000 personas “están listas” para ser devueltas a sus países. El de este jueves, han anunciado desde La Moneda, será el primero de muchos vuelos de deportación.

Kast, presidente de Chile desde hace poco más de un mes, dijo este miércoles en su primer mensaje a la nación, que junto a los vuelos, iniciarán una expulsión terrestre para “sacar de manera continua a todos aquellos inmigrantes irregulares que no deben continuar” en Chile. La gran mayoría de los migrantes irregulares en el país austral es de origen venezolano: representan un 65% del total de los extranjeros que tienen órdenes de deportación.

Pero su expulsión será más compleja que la realizada este jueves. Santiago y Caracas tienen congeladas las relaciones consulares y por eso el Gobierno de Kast estudia “abrir un camino” para “expulsar por la vía aérea de manera más expedita a ciudadanos de Venezuela”. Aún se desconoce si, por cercanía, Colombia puede servir de puente para esta campaña, como lo hace Panamá con los migrantes de terceros países que son sacados a la fuerza de Estados Unidos.

El presidente Gustavo Petro, que ha sido muy crítico con las deportaciones que ha ordenado Donald Trump —al punto de rozar una grave crisis diplomáticas y sanciones comerciales a inicios de 2025—, se ha mantenido en silencio sobre las expulsiones que inicia Kast. En un Consejo de Ministros a finales del año pasado, pocos días después del triunfo del ultraderechista, le pidió a los colombianos que viven en Chile que vuelvan porque “los cambios políticos de allá van a coger a la colombianidad como enemigos, porque montaron sus votos sobre destruir las familias migrantes”. “Entonces prevengamos: no nos quedemos allá que van a vivir peor, en Colombia hoy se vive mejor”, manifestó entonces.

La Cancillería colombiana, que en horas de la mañana le confirmó a este diario que el vuelo aterrizaba en horas de la noche, indicaba a EL PAÍS que“no tenía información oficial del tema” cuando el avión de la Fuerza Aérea chilena ya se encontraba a unos 20 minutos de la capital colombiana, según la web de rastreos aéreos FlightRadar.

Aunque los recién llegados han sido acusados de delitos o de infracciones administrativas en Chile, no se espera que sean detenidos tras llegar a Colombia. Un funcionario de Migración Colombia le dijo a este diario que si tienen un historial limpio en el país, no hay bases para un arresto. “Es improbable que Chile emita una circular de Interpol por estos delitos y, en todo caso, debe ser con el debido proceso y la presunción de inocencia. Si algo ha procurado este Gobierno es el respeto al migrante”, indicaba.

El Gobierno chileno anunció que la frecuencia de los vuelos, y el número de expulsados, aumentará en las próximas semanas, pero no detalló con qué frecuencia. El subsecretario del Interior chileno afirmaba esta mañana en una rueda de prensa que “por razones de seguridad” no puede “anunciar la programación de cuáles son los vuelos”.