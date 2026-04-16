España rectifica y acepta participar en la conferencia de Macron y Starmer sobre la reapertura del estrecho de Ormuz

Un destructor de la Armada de Estados Unidos desplegado en la misión de bloqueo del estrecho de Ormuz emprendida por Washington.

El Gobierno mantiene su rechazo a una operación militar durante la guerra pero abre la puerta a sumarse a una misión bajo el paraguas de la ONU cuando se consolide un alto el fuego

España ha decidido dar un giro de guion y participar en la videoconferencia que el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, han convocado este viernes en París para estudiar la forma de reabrir el estrecho de Ormuz, sometido al doble bloqueo de Irán y Estados Unidos. Será el ministro de Asuntos Exteriores el que participe desde Barcelona, donde asistirá a la primera cumbre entre España y Brasil, según han indicado fuentes de La Moncloa.

Albares declinó la invitación a participar en una primera videoconferencia organizada el pasado 26 de marzo por Starmer en Londres, a la que asistieron representantes de 35 países. El argumento que se dio entonces por parte española es que no se quería tomar ninguna iniciativa que pudiera contribuir a una escalada en el conflicto de Oriente Próximo mientras se apostaba por una salida diplomática.

Ahora, España ha aceptado la invitación cursada por los mandatarios francés y británico para participar en una conferencia de “países no beligerantes” dispuestos a participar en “una misión multilateral y puramente defensiva en el estrecho de Ormuz”, según el comunicado difundido por El Elíseo. El objetivo de esta misión, añade, será “restablecer la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz tan pronto como las condiciones de seguridad lo permitan”.

Fuentes gubernamentales españolas admiten que la negativa a participar en la primera conferencia ha podido ser malinterpretada y, por ello, han insistido en que España está “muy preocupada” por la situación del estrecho de Ormuz, por el que circula el 20% del tráfico mundial de crudo, y defiende el derecho a la “libre navegación” por el mismo.

No obstante, el Gobierno español mantiene su firme oposición a participar “en ninguna operación militar que pueda desarrollarse vinculada a la guerra de Irán, lo que incluye una intervención en el estrecho de Ormuz”. No obstante, deja abierta la puerta que, “cuando acabe a guerra y siempre bajo el paraguas de la ONU, se pueda promover una operación amparada por Naciones Unidas para garantizar la seguridad en el Estrecho” en la que sí podría participar España. Esta última opción, matizan las fuentes consultadas, está aún en una fase “muy preliminar” y su puesta en marcha se condiciona a que alcance un acuerdo de paz y se consolide el alto el fuego en la región.