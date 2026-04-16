El PIB de China bate las expectativas al crecer un 5% interanual en el primer trimestre

El producto interior bruto (PIB) de China creció en el primer trimestre un 5% en términos interanuales, superando las expectativas de los expertos (+4,8%). El crecimiento también se aceleró desde el 4,5% del último cuarto de 2025. La sólida demanda de exportaciones y la resistencia del gasto local ayudaron a respaldar el crecimiento.

La segunda economía mundial experimentó un avance del 1,3% en el primer trimestre en comparación con el anterior. El dato queda ligeramente por debajo de los pronósticos del consenso del 1,4%, pero supone un aumento de 0,1 puntos con respecto a la tasa registrada entre octubre y diciembre (+1,2%). El PIB del primer trimestre suele verse favorecido por el festivo del Año Nuevo Lunar y la lectura mostró que el fuerte gasto de los consumidores durante el período festivo continuó apoyando el crecimiento.

Un ligero repunte de la inflación, especialmente en los precios al productor, también ayudó a estimular el crecimiento, aunque persistieron las preocupaciones sobre el exceso de capacidad en las fábricas de China.

En 2025, el gigante asiático cumplió con su objetivo oficial de crecer “en torno a un 5%” al incrementarse su PIB precisamente en esa tasa, aunque para este año redujo su meta a “entre un 4,5% y un 5%”, la más baja desde 1991.

Al cierre del primer trimestre, la economía china alcanzó un tamaño de 33,42 billones de yuanes (4,9 billones de dólares, 4,15 billones de euros), según las estimaciones preliminares divulgadas hoy por la ONE. Por sectores, el primario creció un 3,8% interanual entre enero y marzo; el secundario, un 4,9%, y el terciario, un 5,2%.

La institución estadística asegura que la economía nacional “empezó con buen pie” el año, mostrando “mayor resistencia y vitalidad” gracias a la aplicación “acelerada” de “políticas macro más proactivas y efectivas”, centradas en estabilizar el empleo, la operativa empresarial, los mercados o las expectativas. “Como resultado, el crecimiento de la producción y la oferta aceleró, la demanda del mercado siguió mejorando, el empleo se mantuvo estable por lo general, los precios de mercado repuntaron de forma moderada y el desarrollo de alta calidad (objetivo declarado de Pekín, en contraposición al modelo anterior de altas tasas de crecimiento) avanzó con inercia renovada y positiva”, agregó.

Sin embargo, el documento también advirtió sobre un “entorno exterior cada vez más complejo y volátil” o un “desequilibrio todavía agudo” entre oferta y demanda, factores que hacen que “los cimientos del crecimiento económico todavía no se hayan consolidado”.

Las exportaciones, clave

“La perspectiva general es que toda la aceleración del crecimiento en el primer trimestre vino impulsada por la construcción y la industria. Y, aunque ha habido una tímida mejora en la demanda nacional, la principal fuente de fortaleza han sido las exportaciones”, explica Zichun Huang, analista de la consultora británica Capital Economics.

La experta incide en que la cifra real de crecimiento estuvo por debajo de lo divulgado hoy por Pekín, y agrega que, “aunque la economía china está resistiendo bien, se está tornando cada vez más dependiente de la demanda exterior”, una tendencia que podría exacerbarse por el impacto de la guerra de Irán.

A este último respecto, Huang explica que, si bien el alza de los precios del combustible lastrará todavía más la demanda a nivel interno, también supondrá un espaldarazo para la proveniente del extranjero en segmentos como la tecnología ‘verde’, por lo cual descarta que el conflicto se traduzca en “grandes daños” para la segunda economía mundial.