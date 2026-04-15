Trump critica de nuevo al Papa: “¿Le pueden decir que Irán ha matado a 42.000 inocentes?”

León XIV se ha pronunciado en repetidas ocasiones contra la ofensiva de la Casa Blanca sobre Teherán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a criticar al papa León XIV la noche de este martes y ha reclamado que “alguien le diga” que Irán “ha matado al menos a 42.000 manifestantes inocentes” y que es “inaceptable” que Irán posea la bomba nuclear. “¿Alguien puede hacer el favor de decirle al papa León que Irán ha matado al menos a 42.000 manifestantes inocentes, completamente desarmados, en los últimos dos meses, y que es absolutamente inaceptable que Irán tenga una Bomba Nuclear?”, ha escrito Trump en su red social Truth Social.

El mandatario, que protagoniza desde este lunes un encontronazo con León XIV a raíz de la guerra en Irán y Oriente Próximo, cierra el mensaje diciendo que “AMERICA HA VUELTO”. El pontífice, nacido en Estados Unidos, se ha pronunciado en repetidas ocasiones contra la ofensiva de la Casa Blanca contra Irán de formas directas e indirectas y ha hecho llamamientos de paz en la región.

En la misma línea, el vicepresidente JD Vance, que es católico, ha citado la Segunda Guerra Mundial como ejemplo de que el Papa se equivocaba al afirmar que los discípulos de Cristo “nunca están del lado de aquellos que una vez empuñaron la espada y hoy lanzan bombas”, según recoge The New York Times. Vance sostiene que Dios estuvo al lado de los estadounidenses entonces: “¿Estuvo Dios del lado de los estadounidenses que liberaron a Francia de los nazis? Sin duda, creo que la respuesta es sí“.

El lunes, Trump criticó frontalmente al papa diciéndole que era “débil” y “terrible en política exterior” después de que el Papa León XIII advirtiera sobre el riesgo de que las democracias caigan en la “tiranía mayoritaria”.

El primer papa estadounidense, León XIII, escribió en una carta emitida por el Vaticano sobre el uso del poder en las sociedades democráticas y afirmó que las democracias se mantienen sanas solo cuando están arraigadas en valores morales.

El Papa había criticado antes la decisión de Trump de lanzar la guerra contra Irán, diciendo que Dios rechaza las oraciones de quienes desatan guerras y tienen “las manos llenas de sangre”. También calificó de inaceptable la amenaza del presidente de Estados Unidos de destruir la civilización iraní y anteriormente se negó a unirse a la llamada “Junta de Paz” del presidente estadounidense para Gaza.

El líder religioso también instó a una “profunda reflexión” sobre el trato que reciben los migrantes en Estados Unidos, mientras que Trump ha impulsado una política migratoria de línea dura

En el avión que llevaba a León XIV a Argel, la primera etapa del viaje a África, el pontífice aseguró que no tenía “miedo” de la Administración de Trump y que seguiría levantando fuertemente la voz contra la guerra.