Lotería Nacional: sorteo del jueves 26 de marzo
Loterías y Apuestas del Estado reparte este jueves un primer premio de 30.000 euros por décimo con el sorteo de Lotería Nacional
El décimo correspondiente al sorteo del jueves 26 de marzo de 2026 está dedicado a la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública este homenaje coincide con el 25º aniversario de la organización, que agrupa a casi 200 instituciones asociadas en todo el territorio nacional.
Hoy en día, el sorteo forma parte de SELAE y reparte varios premios entre los que destacan el principal de 300.000 euros a la serie además de un sinfín de premios complementarios.
La Lotería Nacional es uno de los sorteos más reconocidos y tradicionales de España. Se celebra todos los jueves y sábados y sus orígenes se remontan a 1811, cuando fue creado con el objetivo de recaudar fondos durante la Guerra de la Independencia.
Premios de la Lotería Nacional
Premios principales:
- Primer premio: 300.000 euros por serie (30.000 euros por décimo).
- Segundo premio: 60.000 euros por serie (6.000 euros por décimo).
Premios secundarios:
- Cuatro extracciones de 4 cifras, que otorgan 750 euros por serie (75 euros por décimo).
- Siete extracciones de 3 cifras, con un premio de 150 euros por serie (15 euros por décimo).
- Nueve extracciones de 2 cifras, que reparten 60 euros por serie (6 euros por décimo).
Reintegros
Para participar en la Lotería Nacional es imprescindible comprar un décimo, la unidad mínima de juego. Cada décimo incluye un número único y solo será premiado si coincide con alguna de las combinaciones ganadoras. Dependiendo de los números acertados en las distintas extracciones, el premio podrá pertenecer a las categorías principales o a las categorías secundarias.
Horario y dónde ver
El sorteo se realiza todos los jueves y sábados a las 21.00 horas y se puede seguir en directo a través de la página web oficial de Loterías y Apuestas del Estado.
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