Última hora de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en directo | La Guardia Revolucionaria iraní advierte de que está lista para “asestar golpes demoledores” si se reanudan los combates

Calma tensa en los mercados tras la extensión de la tregua en Irán

La extensión indefinida del alto el fuego entre EE UU e Irán proporciona cierto alivio a las Bolsas, aunque se mantiene la incertidumbre sobre futuras conversaciones de paz, al tiempo que el cierre del estrecho de Ormuz preocupa a los inversores. Las negociaciones, que se esperaba que tuvieran lugar el martes, fracasaron en el último momento. Trump dijo que se mantendrá el bloqueo naval contra Irán, lo que provocó la ira de funcionarios iraníes, quienes lo calificaron como un “acto de guerra”. Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses suben un 0,5% por las esperanzas de un acuerdo, mientras que las acciones en Asia registran signo dispar y el EuroStoxx 50 marca caídas de alrededor del 0,3% de cara a la apertura de la sesión en Europa. Los inversores se aferran a la esperanza de que la distensión de las hostilidades reduzca los precios del petróleo e impulse el crecimiento económico. Los precios del crudo bajan ligeramente hasta los 98 dólares el barril de brent. Aunque las Bolsas mundiales han recuperado las pérdidas provocadas por la guerra y el petróleo ha bajado desde máximos, los mercados siguen atrapados entre un optimismo cauteloso y una renovada preocupación por Oriente Próximo. Un aliciente ha sido el resurgimiento del sector de la inteligencia artificial, que ha impulsado a los fabricantes de chips y ha llevado a los índices bursátiles de Corea del Sur y Taiwán a nuevos máximos.

El índice más amplio de MSCI de acciones de Asia-Pacífico, excluyendo Japón, cae un 0,5% tras alcanzar un máximo de siete semanas el martes. El Nikkei japonés se dispara a un máximo histórico. El Hang Seng de Hong Kong baja un 1,4%. El índice Shanghai Composite de China suma un 0,2%.