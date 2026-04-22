Última hora de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en directo | La Guardia Revolucionaria iraní advierte de que está lista para “asestar golpes demoledores” si se reanudan los combates
Una lancha armada iraní aborda un portacontenedores cerca de Omán | Trump asegura que el bloqueo naval sobre el estrecho de Ormuz es necesario para alcanzar un acuerdo con Teherán
Momentos clave
La Guardia Revolucionaria iraní ha advertido este miércoles de que está “preparada para hacer frente a cualquier nueva agresión” y ha amenazado con “asestar golpes demoledores a los activos restantes del enemigo” en caso de que se reanuden los combates, según recoge la agencia iraní Mehr. Las afirmaciones de la Guardia Revolucionaria llegan horas después de que el presidente de EE UU, Donald Trump, anunciara en su red social, Truth, una prórroga de la tregua con Irán hasta que concluyan las negociaciones. El republicano, sin embargo, ha dicho que mantendrá el bloqueo naval sobre el estrecho de Ormuz, ya que es necesario para alcanzar un acuerdo. Esta madrugada, un portacontenedores ha sido abordado por una lancha armada de la Guardia Revolucionaria iraní a 15 millas náuticas al noreste de Omán, según ha informado el Organismo Marítimo del Reino Unido (UKMTO). A última hora del martes, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, aseguraba a la televisión estatal que aún no habían decidido si acudir o no a las conversaciones en Pakistán. Y el vicepresidente de EE UU, JD Vance, quien iba a haber volado al frente de la delegación de su país, pospuso sine die su viaje.
EL PAÍS ofrece de forma gratuita la última hora del ataque de EE UU e Israel contra Irán. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete.
Los últimos días han sido de caos y parálisis total en el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz. Al anuncio de Irán de reapertura plena de esa vía marítima le siguió pocas horas después un nuevo cierre. Y, mientras EE UU establecía un segundo bloqueo en el golfo de Omán, Teherán atacaba dos buques indios y Washington abordaba un carguero de bandera iraní. Navieras, transportistas y aseguradoras se manejan en la más absoluta incertidumbre, con centenares de buques atrapados, aunque con dos premisas claras: la situación actual es incompatible con la navegación, y la ruta alternativa propuesta por Irán no reúne las garantías mínimas de seguridad. Solo el regreso a la situación previa a la guerra permitirá una vuelta segura a la normalidad en el transporte de las preciadas materias primas de los países del golfo Pérsico.
La Guardia Revolucionaria iraní avisa de que está lista para "asestar golpes demoledores" si se reanudan los combates
La Guardia Revolucionaria iraní ha advertido, en su primera declaración desde que Trump anunciara la prórroga del alto el fuego, de que está “preparada para hacer frente a cualquier nueva agresión” y ha amenazado con “asestar golpes demoledores a los activos restantes del enemigo” en caso de que se reanuden los combates, según la agencia iraní Mehr. El IRGC ha subrayado además la necesidad de mantener la vigilancia en el “campo de batalla silencioso” y de monitorizar las acciones del enemigo durante “el llamado alto el fuego”. (Reuters)
Un dron israelí mata a una persona en el Líbano en pleno alto el fuego entre ambos países
Un ataque israelí con dron en los alrededores de Al-Jbour, en el valle de la Becá occidental, ha dejado un muerto y dos heridos durante la noche, según ha informado la agencia estatal libanesa. El incidente se produce cuando se supone que Israel y Líbano están respetando el alto el fuego de diez días acordado entre ambos países. Ambos Estados, que no mantienen relaciones diplomáticas, celebrarán este jueves nuevas conversaciones en Washington, según el Departamento de Estado de EE UU. (Reuters)
No hay nada de normal en lo que rodea a los residentes de Tiro. La mayor ciudad del sur de Líbano, amada por los visitantes locales e internacionales como un paraíso mediterráneo entre plataneros y restos de ciudades antiguas, procesa estos días el temor de ser a partir de ahora uno de los mayores objetivos del ejército israelí. Aunque Líbano se encuentra en una supuesta tregua temporal, Israel dejó el mensaje escrito en cuatro edificios residenciales que hundió en el centro de la ciudad en el último minuto previo al cese. Ahora, los escombros de aquellos ataques —uno de los cuales, descrito por los locales como un terremoto, fue una masacre, con una veintena de muertos mientras todavía se buscan dos cuerpos más— instalan entre los residentes el miedo a que Israel retome la guerra con la misma fuerza con la que la pausó.
El secretario del Tesoro de EE UU admite que el bloqueo naval busca colapsar la economía iraní
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, ha advertido este martes de que el bloqueo naval sobre Irán está diseñado para asfixiar económicamente al régimen. “En cuestión de días, el almacenamiento de la isla de Jarg estará lleno y los frágiles pozos petroleros iraníes serán cerrados”, escribió en X. Jarg concentra la mayor parte de las exportaciones de crudo iraní.
Bessent ha subrayado que “restringir el comercio marítimo de Irán apunta directamente a las principales fuentes de ingresos del régimen” y ha advertido de que cualquier persona o buque que facilite el comercio o las finanzas iraníes “corre el riesgo de ser expuesto a sanciones”. El Tesoro, añadió, continuará aplicando su estrategia de “máxima presión”, a la que denomina Economic Fury, para “degradar sistemáticamente la capacidad de Teherán para generar, mover y repatriar fondos”.
Una lancha armada iraní aborda un portacontenedores al noreste de Omán
Una lancha armada de la Guardia Revolucionaria iraní (IRGC) ha atacado a tiros un portacontenedores a 15 millas náuticas al noreste de Omán, causando graves daños en el puente de mando de la nave, según ha informado el Organismo Marítimo del Reino Unido (UKMTO). Todos los miembros de la tripulación están a salvo. El incidente se produce pocas horas después de que Trump anunciara la prórroga del alto el fuego. (Reuters)
Irán ejecuta a un alto cargo de Defensa Civil acusado de espiar para Israel
Irán ha ejecutado a un hombre que ocupaba un cargo directivo en Defensa Civil y que había sido condenado por espionaje en favor de Israel, según ha informado la agencia judicial iraní Mizan. La noticia llega en plena noche de tensión diplomática, pocas horas después de que Trump anunciara la prórroga del alto el fuego.
Igual que hace 14 días, cuando anunció el alto el fuego con Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha esperado este martes al momento de máxima tensión para comunicar su prórroga. Cerca de las 22.00 hora española, pocas horas antes de que el alto el fuego expirase y con en el país mediador, Pakistán, esperando aún la llegada de las delegaciones negociadoras de EE UU y de Irán, Trump ha justificado la decisión en las divergencias internas en Irán y extendido el alto el fuego hasta que EE UU reciba “una propuesta unificada” y “concluya su negociación, de una u otra manera”. Deja claro, no obstante, que mantendrá mientras tanto su bloqueo naval sobre el estrecho de Ormuz.
Calma tensa en los mercados tras la extensión de la tregua en Irán
La extensión indefinida del alto el fuego entre EE UU e Irán proporciona cierto alivio a las Bolsas, aunque se mantiene la incertidumbre sobre futuras conversaciones de paz, al tiempo que el cierre del estrecho de Ormuz preocupa a los inversores. Las negociaciones, que se esperaba que tuvieran lugar el martes, fracasaron en el último momento. Trump dijo que se mantendrá el bloqueo naval contra Irán, lo que provocó la ira de funcionarios iraníes, quienes lo calificaron como un “acto de guerra”. Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses suben un 0,5% por las esperanzas de un acuerdo, mientras que las acciones en Asia registran signo dispar y el EuroStoxx 50 marca caídas de alrededor del 0,3% de cara a la apertura de la sesión en Europa. Los inversores se aferran a la esperanza de que la distensión de las hostilidades reduzca los precios del petróleo e impulse el crecimiento económico. Los precios del crudo bajan ligeramente hasta los 98 dólares el barril de brent. Aunque las Bolsas mundiales han recuperado las pérdidas provocadas por la guerra y el petróleo ha bajado desde máximos, los mercados siguen atrapados entre un optimismo cauteloso y una renovada preocupación por Oriente Próximo. Un aliciente ha sido el resurgimiento del sector de la inteligencia artificial, que ha impulsado a los fabricantes de chips y ha llevado a los índices bursátiles de Corea del Sur y Taiwán a nuevos máximos.
El índice más amplio de MSCI de acciones de Asia-Pacífico, excluyendo Japón, cae un 0,5% tras alcanzar un máximo de siete semanas el martes. El Nikkei japonés se dispara a un máximo histórico. El Hang Seng de Hong Kong baja un 1,4%. El índice Shanghai Composite de China suma un 0,2%.
¿Qué se sabe por ahora de la prórroga del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán?
Cerca de las 22.00 (hora española), con el alto el fuego a punto de expirar y sin que ninguna de las delegaciones hubiera llegado aún a Islamabad (Pakistán), el presidente de Estados Unidos anunció la prórroga de la tregua. Estos son los puntos clave:
¿Qué hay detrás de esta decisión? El presidente ha justificado la extensión en que “el Gobierno de Irán está gravemente dividido” y en la petición expresa del jefe del Ejército paquistaní, Asim Munir, y del primer ministro Shehbaz Sharif. Islamabad pedía tiempo para que Teherán pudiera llegar a las conversaciones con una postura consensuada.
¿Hasta cuándo dura? No hay una fecha concreta. Trump ha dicho que el alto el fuego se prolongará hasta que Irán presente “una propuesta unificada” y se “concluyan las negociaciones, de una u otra manera”.
¿Qué no cambia? El bloqueo naval sobre el estrecho de Ormuz se mantiene. Trump ha ordenado a sus fuerzas armadas que sigan “preparadas y operativas” mientras duren las negociaciones. Irán condiciona su participación en las conversaciones precisamente a que se levante ese bloqueo.
¿Dónde están los negociadores? La delegación estadounidense no viajó a Islamabad. Irán tampoco envió a sus representantes: hasta última hora, el portavoz de Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, no había confirmado si acudirían, alegando “mensajes y comportamientos contradictorios” de Washington.
Buenos días. Arrancamos la narración en directo de la última hora del conflicto en Oriente Próximo, en este miércoles 22 de abril, un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara en su red social, Truth, una prórroga del alto el fuego con Irán hasta que concluyan las negociaciones. El régimen iraní, por su parte, aún no se ha pronunciado tras el anuncio de Trump.
A última hora del martes, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, aseguraba a la televisión estatal que aún no habían decidido si acudir o no a las conversaciones en Islamabad. Y el vicepresidente de EE UU, JD Vance, quien iba a haber volado al frente de la delegación de su país, pospuso sine die su viaje.