Estados Unidos intercepta un buque de carga iraní que trataba de superar el estrecho de Ormuz

El conflicto en Oriente Próximo vive este domingo una escalada de tensión previa a las negociaciones que se producirán este martes entre las delegaciones diplomáticas de Estados Unidos e Irán en Islamabad (Pakistán) para tratar de acercar un acuerdo de paz a la guerra que comenzó el 28 de febrero. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha informado este domingo de la intercepción de un barco iraní que trataba de superar el estrecho de Ormuz.

Estados Unidos endurece el control sobre los puertos iraníes que mantiene desde finales de la semana pasada, para impedir que el régimen islámico, que atesora una de las mayores reservas de petróleo y gas del planeta, siga haciendo negocio con su venta. “Hoy, un buque de carga de bandera iraní llamado TOUSKA, de casi 900 pies de eslora y con un peso casi equivalente al de un portaaviones, intentó burlar nuestro bloqueo naval, y las cosas no les salieron bien”, ha escrito a través de su red social, Truth. Estados Unidos mantiene un bloqueo sobre los puertos iraníes mientras el régimen de Teherán ha bloqueado el paso por el estrecho.

“El destructor de misiles guiados de la Marina de los EE UU, el USS SPRUANCE, interceptó al TOUSKA en el Golfo de Omán y le dio una advertencia clara para que se detuviera”, ha abundado el mandatario republicano. “La tripulación iraní se negó a acatarla, por lo que nuestro buque de la Marina los detuvo en seco abriendo un orificio en la sala de máquinas. En este momento, los Marines de los EE. UU. tienen la custodia de la embarcación”.

Trump también ha explicado que el Touska está sujeto a sanciones del Departamento del Tesoro de los EE UU debido “a su historial previo de actividades ilícitas”. Y ha destacado: “¡Tenemos la custodia total del buque y estamos inspeccionando lo que lleva a bordo!”.

La maniobra para impedir que el Touska supere el cerco estadounidense se produce en medio de una escalada verbal por parte de Washington. El líder republicano anunció este domingo por la mañana que enviará una delegación a Islamabad para retomar las negociaciones, pero al mismo tiempo amenazó con hacer “volar el país por los aires” si no aceptan su propuesta de acuerdo.

“Estamos ofreciendo un ACUERDO muy justo y razonable, y espero que lo acepten porque, de no hacerlo, Estados Unidos destruirá todas y cada una de las centrales eléctricas, así como todos y cada uno de los puentes de Irán. ¡SE ACABÓ EL SER EL “TIPO BUENO”!“, escribió Trump en un aumento de la retórica belicista. Muchos analistas y políticos demócratas han advertido que atacar instalaciones civiles podría vulnerar las leyes internacionales e, incluso, ser considerado crimen de guerra. ”Caerán rápido, caerán fácilmente y, si no aceptan el ACUERDO, será un honor para mí hacer lo que se deba hacer; algo que otros presidentes deberían haber hecho a Irán durante los últimos 47 años ¡ES HORA DE PONER FIN A LA MÁQUINA ASESINA DE IRÁN!“.

En conversaciones telefónicas con algunos medios, el mandatario elevó aún más el tono de sus amenazas: “Estamos preparando para golpearlos más fuerte de lo que cualquier país ha sido golpeado antes porque no se les puede permitir tener un arma nuclear”, dijo a la cadena Fox News. “Si no firman este acuerdo, todo el país va a volar por los aires”.

Las próximas 72 horas serán críticas para determinar la evolución del conflicto en Oriente Próximo. Mientras Trump asegura que persigue un acuerdo, está recrudeciendo las amenazas. Además, nuevas fuerzas del ejército estadounidense se dirigen a la zona.

El pasado viernes pareció abrirse por momentos un espacio de luz para alcanzar un acuerdo tras el anuncio de reapertura de la vía fluvial del golfo estratégica para el sector energético mundial. Pero la esperanza apenas duró unas horas, porque el sábado por la mañana las autoridades iraníes volvieron a cerrar el tráfico hasta que Estados Unidos no levante el bloqueo sobre los puertos iraníes.

“Ninguna norma de la ley internacional prohíbe a Irán, el Estado ribereño, tomar las medidas necesarias para impedir que el Estrecho de Ormuz se utilice para lanzar agresiones militares contra Irán”, escribió Ismael Baqaei, ministro de Asuntos Exteriores de Irán, en la red social X.