Irán anuncia la reapertura del estrecho de Ormuz hasta el fin del alto el fuego con Estados Unidos

Tras el inicio de la tregua en Líbano, Teherán asegura que permitirá la navegación por el paso marítimo. Trump insiste en mantener el bloqueo estadounidense hasta un acuerdo de paz

Irán ha anunciado este viernes que el estrecho de Ormuz se mantendrá “totalmente abierto” hasta el fin del alto el fuego con Estados Unidos, el próximo miércoles, tras el comienzo de la tregua en Líbano.

“En consonancia con el alto el fuego en Líbano, se declara totalmente abierto el paso de todos los buques mercantes por el estrecho de Ormuz durante el resto del periodo de alto el fuego, siguiendo la ruta coordinada ya anunciada por la Organización Portuaria y Marítima de la República Islámica de Irán”, ha dicho en la red social X el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi.

Donald Trump ha celebrado en su red social, Truth, que Irán haya anunciado la completa reapertura del estrecho de Ormuz. No obstante, ha advertido de que el bloqueo naval estadounidense sobre la República Islámica seguirá “en pleno vigor” hasta que, según sus palabras, la transacción entre ambas partes esté “completada al 100 %”. El presidente ha añadido Trump ha añadido a este respecto que este proceso debería avanzar “muy rápidamente” porque la mayor parte de los puntos de conflicto que separan a ambos países “ya están negociados”.

El petróleo se ha hundido en pocos minutos casi un 10% después de que Irán haya anunciado el desbloqueo del estrecho de Ormuz.

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