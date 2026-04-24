Última hora de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en directo | El embajador de Israel ante la ONU dice que el alto el fuego con Líbano “no es del 100%”
“El Gobierno libanés no tiene control sobre Hezbolá”, sostiene el diplomático | Trumpa anuncia una prórroga de tres semanas de la tregua
Momentos clave
El embajador de Israel ante la Organización de Naciones Unidas, Danny Danon, ha dicho en la madrugada de este viernes en una entrevista con la cadena CNN que la prórroga del alto al fuego con Líbano “no es del 100%”. “El Gobierno libanés no tiene control sobre Hezbolá, y Hezbolá está lanzando cohetes para intentar sabotear el alto el fuego. Israel, tenemos que tomar represalias. Cada vez que vemos una amenaza, actuamos”, ha argumentado Danon a la cadena durante una entrevista para justificar las excepciones de la tregua extendida. El presidente de EE UU, Donald Trump, anunció anoche la extensión de la tregua declarada el pasado 16 de abril luego de una reunión con los embajadores de Israel y de Líbano en Estados Unidos, Yechiel Leiter y Nada Hamadeh, para avanzar en las negociaciones.
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Las Bolsas apuntan a la baja y el precio del petróleo avanza
En medio de una frágil tregua, los inversores siguen buscando indicios de que se está gestando un acuerdo de paz pero no terminan de encontrarlos. Los mercados optan por ignorar la noticia de que Líbano e Israel extienden su alto el fuego durante tres semanas tras una reunión de alto nivel en la Casa Blanca y el petróleo continua su escalada. Este viernes, el brent avanza un 1% y supera los 106 dólares por barril, en el que es su quinto día consecutivo de subidas y se encamina hacia su mayor repunte semanal desde la primera semana de la guerra. Las Bolsas asiáticas cotizan a la baja mientras que los futuros tanto estadounidenses como europeos apuntan a caídas. Concretamente, el EuroStoxx 50 pierde un 0,9% en la preapertura.
Al inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, Teherán intentó sostener el equilibrio de fuerzas mediante una estrategia de guerra asimétrica. El posterior cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán alteró la naturaleza del conflicto, elevándolo a una nueva fase. Estados Unidos, por su parte, exploró distintas vías: desde intentos fallidos de lograr el apoyo de la comunidad internacional y reabrir el estrecho mediante la fuerza militar, hasta negociaciones diplomáticas infructuosas con Teherán e incluso amenazas de bombardeos de escala apocalíptica. Finalmente, Washington optó por trasladar el conflicto al terreno del desgaste económico, mediante la presión sobre el comercio marítimo iraní con el objetivo de forzar una retirada de Teherán.
Bajas expectativas de desbloquear las negociaciones en Islamabad
Las negociaciones de paz en Islamabad entre Irán y EE UU continúan en entredicho, ante la ausencia de avances diplomáticos que permitan asegurar que las partes viajarán a la capital pakistaní para reanudar sus encuentros bilaterales, pese a los esfuerzos de los mediadores. El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el miércoles al New York Post que el diálogo podía retomarse este viernes, pero todo parece estar en el aire.
Sin comunicados ni manifestaciones oficiales por parte de las autoridades locales, que mantienen desde hace días su posición de que Pakistán hará todo lo posible para traer a las delegaciones iraníes y estadounidenses a la mesa, son las actitudes y las filtraciones que se están produciendo a medios locales y árabes las que dibujan un panorama poco halagüeño para la reunión.
El canal de televisión saudí Al Arabiya, que lleva varios días con una cobertura exhaustiva desde Pakistán de la reunión, prevista originalmente para el miércoles pero que no se ha llevado a cabo aún dada la negativa iraní de acudir a Islamabad mientras EE UU mantenga el bloqueo naval a sus puertos y a su navegación comercial, informó en la madrugada que para la diplomacia pakistaní “existe un verdadero estancamiento en las negociaciones”. (Efe)
El presidente de EE UU, Donald Trump, ha anunciado este jueves que Israel y Líbano han acordado prorrogar tres semanas el alto el fuego después de reunirse con representantes de ambos países en la Casa Blanca, en el segundo encuentro bilateral directo en décadas. El primero, el pasado 16 de abril y mediado también por Washington, condujo a la declaración de un alto el fuego de diez días muy frágil sobre el terreno. Apenas unas horas antes del encuentro de hoy, ataques israelíes mataron a tres personas en el sur de Líbano mientras, en pleno encuentro, Hezbolá, que no participa en las negociaciones al no ser un actor estatal, lanzaba una oleada de ataques contra el norte de Israel.
El embajador de Israel ante la ONU dice que el alto al fuego con Líbano “no es del 100%”
El embajador de Israel ante la Organización de Naciones Unidas, Danny Danon, dijo este jueves en una entrevista con la cadena CNN que el alto al fuego prolongado con Líbano “no es del 100%”.
“El Gobierno libanés no tiene control sobre Hezbolá, y Hezbolá está lanzando cohetes para intentar sabotear el alto el fuego. Israel, tenemos que tomar represalias. Cada vez que vemos una amenaza, actuamos”, dijo Danon a la cadena durante una entrevista para justificar las excepciones de la tregua extendida.
La prórroga del alto el fuego, anunciada por Donald Trump, se produjo tras las negociaciones mantenidas anoche en la Casa Blanca entre diplomáticos libaneses e israelíes.
Danon afirmó que “es una situación significativamente mejor. No es perfecta, pero espero que el ejército libanés sea capaz de implementar y hacer cumplir este alto el fuego”.
Trump anunció la extensión de la tregua declarada el pasado 16 de abril luego de una reunión con los embajadores de Israel y de Líbano en Estados Unidos, Yechiel Leiter y Nada Hamadeh, para avanzar en las negociaciones. “¡La reunión fue un gran éxito! Estados Unidos colaborará con Líbano para ayudarlo a protegerse de Hezbolá. El alto el fuego entre Israel y Líbano se extenderá por tres semanas”, anunció el líder estadounidense en la red Truth Social.
Posteriormente, en una conferencia de prensa en el Despacho Oval, Trump fue cuestionado sobre un posible acuerdo de paz duradero entre ambos países a lo que se limitó a decir que “existe una gran posibilidad”. “Israel debe defenderse. Pero lo van a hacer con cuidado y quirúrgicamente”, agregó el republicano.
En las conversaciones de paz no participa Hezbolá, aliado de Irán y autor de los ataques lanzados desde Líbano sobre Israel.
El Gobierno libanés ha rechazado que Irán negocie en su nombre en las conversaciones que mantiene con Estados Unidos en Pakistán y ha apostado por mantener estas negociaciones directas con Israel, que Hezbolá rechaza. (Efe)
Buenos días. Arrancamos la narración en directo de la última hora del conflicto en Oriente Próximo, en este viernes 24 de abril. Anoche, el presidente estadounidense, Donald Trump, comunicó a través de su red social Truth Social que el alto el fuego entre Israel y Líbano se ampliará tres semanas, después de que representantes de ambas partes se hayan reunido en Washington por segunda vez.
Seguimos pendientes también de la situación en el estrecho de Ormuz, después de que ayer Teherán asegurara que ha empezado a cobrar el peaje por cruzar el corredor.