Última hora de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en directo | El embajador de Israel ante la ONU dice que el alto el fuego con Líbano “no es del 100%”

El embajador de Israel ante la ONU dice que el alto al fuego con Líbano “no es del 100%”

El embajador de Israel ante la Organización de Naciones Unidas, Danny Danon, dijo este jueves en una entrevista con la cadena CNN que el alto al fuego prolongado con Líbano “no es del 100%”.

“El Gobierno libanés no tiene control sobre Hezbolá, y Hezbolá está lanzando cohetes para intentar sabotear el alto el fuego. Israel, tenemos que tomar represalias. Cada vez que vemos una amenaza, actuamos”, dijo Danon a la cadena durante una entrevista para justificar las excepciones de la tregua extendida.

La prórroga del alto el fuego, anunciada por Donald Trump, se produjo tras las negociaciones mantenidas anoche en la Casa Blanca entre diplomáticos libaneses e israelíes.

Danon afirmó que “es una situación significativamente mejor. No es perfecta, pero espero que el ejército libanés sea capaz de implementar y hacer cumplir este alto el fuego”.

Trump anunció la extensión de la tregua declarada el pasado 16 de abril luego de una reunión con los embajadores de Israel y de Líbano en Estados Unidos, Yechiel Leiter y Nada Hamadeh, para avanzar en las negociaciones. “¡La reunión fue un gran éxito! Estados Unidos colaborará con Líbano para ayudarlo a protegerse de Hezbolá. El alto el fuego entre Israel y Líbano se extenderá por tres semanas”, anunció el líder estadounidense en la red Truth Social.

Posteriormente, en una conferencia de prensa en el Despacho Oval, Trump fue cuestionado sobre un posible acuerdo de paz duradero entre ambos países a lo que se limitó a decir que “existe una gran posibilidad”. “Israel debe defenderse. Pero lo van a hacer con cuidado y quirúrgicamente”, agregó el republicano.

En las conversaciones de paz no participa Hezbolá, aliado de Irán y autor de los ataques lanzados desde Líbano sobre Israel.

El Gobierno libanés ha rechazado que Irán negocie en su nombre en las conversaciones que mantiene con Estados Unidos en Pakistán y ha apostado por mantener estas negociaciones directas con Israel, que Hezbolá rechaza. (Efe)