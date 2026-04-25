Morena cita a su Consejo Nacional el 3 de mayo para formalizar la llegada de Ariadna Montiel y Citlalli Hernández

Morena, el partido en el Gobierno, se alista para formalizar los cambios en la dirigencia instruidos por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. La formación guinda ha convocado el próximo 3 mayo a una sesión extraordinaria de su Consejo Nacional para designar a Ariadna Montiel y Citlalli Hernández presidenta y secretaria de Elecciones, respectivamente. Con esto, Luisa María Alcalde dejará la conducción del partido y pasará a la consejería jurídica de la presidencia de la República, el lugar que Sheinbaum le ha reservado como compensación.

La formación oficialista también celebra este sábado una reunión del Comité Ejecutivo Nacional para nombrar a nuevos consejeros nacionales. Se trata de una maniobra con la que las nuevas dirigentes se aseguran perfiles cercanos y una mayoría que les permita concretar reformas al partido que fundó el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La presidenta Sheinbaum tomó un rol protagónico en Morena en días recientes, al ordenar un recambio en la dirigencia tras un año y medio de conducción atribulada de Alcalde y Andrés López Beltrán, secretario de Organización e hijo del exmandatario. La intervención de Sheinbaum ocurre con la elección intermedia de 2027 en el horizonte, en la que están en liza la Cámara de Diputados, varias gubernaturas y centenas de cargos en los Congresos locales y los ayuntamientos.

La relación entre Alcalde y López Beltrán no era buena, y ello, más allá de lo personal, afectó la vida interna de Morena y, sobre todo, los preparativos para la elección del próximo año. También perjudicó la relación de Morena con sus aliados electorales, el PT y el PVEM, sin los cuales no habría logrado la mayoría que tiene en el Congreso y el dominio en los Estados. Sheinbaum, que como presidenta había mantenido una distancia prudente de su partido, ha tenido que entrar directamente para enderezar el rumbo de cara a los comicios.

Su primer movimiento fue enviar a Citlalli Hernández, que era titular de la Secretaría de las Mujeres, a la cartera encargada de la asignación de candidaturas y las alianzas con el PT y el PVEM. Luego, esta semana, apuntaló la llegada a la dirigencia de Ariadna Montiel, cabeza de la poderosa Secretaría de Bienestar, que tiene a su cargo los programas de ayudas sociales del Gobierno y al ejército de Servidores de la Nación, que van puerta por puerta a los hogares de los mexicanos. Tanto Montiel como Hernández son muy cercanas a Sheinbaum.