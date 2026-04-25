Un atentado terrorista en la vía Panamericana deja al menos siete muertos y decenas de heridos

A inicios de la tarde de este sábado estalló una bomba en la vía Panamericana, en su tramo en el departamento del Cauca. Varios vehículos fueron afectados por la bomba explosiva y las autoridades reportan por lo menos siete personas muertas y decenas heridas en el ataque, ocurrido en la zona llamada El Túnel del municipio de Cajibío. El Ejército ha anunciado que verifica la posibilidad de que haya otras bombas sobre la vía, que conecta a Colombia y Venezuela con el resto de Suramérica. El presidente Gustavo Petro ha señalado como responsable a alias Marlon, uno de los jefes de la disidencia de las extintas FARC que comanda Iván Mordsico.

El gobernador del departamento, Octavio Guzmán, ha lamentado el atentado mortal. Es “un ataque indiscriminado contra la población civil que, de manera preliminar, deja 7 civiles muertos y más de 20 heridos de gravedad. Es una tragedia que nos desgarra como departamento y enluta profundamente a nuestras familias. No hay palabras suficientes para el dolor que hoy sentimos”.

En las imágenes que se han compartido en redes sociales queda presente la destrucción de varios vehículos, e incluso aparecen cadáveres de las víctimas. Por lo menos tres microbuses y un Nissan X-Trail particular parecen afectados hasta estar inservibles, en una vía repleta de escombros y totalmente bloqueada.

Sobre las 3 de la tarde se ha pronunciado el presidente Petro, señalando no solo a Marlon como responsable, sino a su grupo de ser “terroristas, fascistas y narcotraficantes” que desean “que la extrema derecha: el fascismo, gobiernen a Colombia porque saben que con ellos hacen sus negocios de cocaína y oro ilícito”. Lo hace en referencia a las elecciones presidenciales que tendrán su primera vuelta en cinco semanas, y en las que el candidato de su partido, Iván Cepeda (de familia caucana) compite con el ultra Abrlardo de la Espriella y la uribista Paloma Valencia, también de origen caucano.

La candidata interrumpió sus actos de campaña en Antioquia para desplazarse a Palmira. Pero ya antes de viajar, la opositora envió un mensaje en una línea electoral que hace espejo al presidente. “Este es un gobierno cómplice de los violentos; los deja libres, como a Calarcá, para subirlos a las tarimas, para que hagan fiestas en las cárceles y para que salgan a poner bombas y asesinarnos”, dijo en un evento público, en referencia a la política de negociación de Petro llamada paz total y las críticas que esta ha envido sumando.

De la Espriella también manifestó su rechazo al atentado en redes sociales, con un tuit en el mismo tono que Valencia, donde señalaba a Gustavo Petro y a Iván Cepeda de haber “abrazado a los violentos mientras daban la espalda a los ciudadanos, a los camioneros, a comerciantes y emprendedores”. Y añadió: “Petro y sus bandidos quieren hacer arder el país, quieren otros cuatro años de impunidad y narcotráfico. Quieren seguir saqueando y quemándolo todo”.

El ataque se da al día siguiente de un fallido atentado contra instalaciones militares en la ciudad de Cali, unos 100 kilómetros al norte por esa misma carretera, y de un atentado sin víctimas contra un batallón en Palmira, un poco más al nororiente. En respuesta a ellos, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció una recompensa de 5.000 millones de pesos, alrededor de 1,3 millones de dólares, por información que lleve a la captura de Marlon. “Esta es una muestra cobarde de debilidad de una estructura criminal cuyo cabecilla principal es un peligroso delincuente”, dijo desde Palmira.

En la madrugada, otro artefacto estalló más al sur, en el municipio de Mercaderes. Otros ataques menores se han sumado, según explica el mandatario regional. “En las últimas horas se han registrado acciones en El Túnel, El Tambo, Caloto, Popayán, Guachené, Mercaderes y Miranda. Esto es una ofensiva directa contra la vida, contra un pueblo indefenso”, ha escrito en X.

Ofensivas similares se han dado en el pasado en una zona en la que hacen presencia varios grupos armados y especialmente las disidencias de las extintas FARC al mando de alias Iván Mordisco, declarado por el presidente Gustavo Petro como su principal objetivo militar.

Un año atrás, un ataque similar sobre la Panamericana, en el poblado caucano de Mondomo, dejó una persona muerta, y en marzo de 2025 las disidencias de Mordisco lanzaron una ofensiva simultánea con por lo menos ocho ataques en diferentes puntos del departamento. La carretera entre Cali, la tercera ciudad de Colombia, y Popayán, la capital del Cauca, se convierte así, en ciertos momentos, en una vía llena de riesgos, lo que afecta la economía del empobrecido departamento y también la de Nariño, más al sur y en la frontera con Ecuador.