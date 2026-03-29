Última hora de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en directo | Al menos seis muertos en Irán tras una nueva noche de ataques cruzados

Al menos seis muertos en ataques de Israel y EE UU en el sur y norte de Irán

Al menos seis personas han muerto y nueve han resultado heridas en Irán en los ataques israelo-estadounidenses de esta madrugada contra un muelle en el sur y una zona residencial en el norte del país, según han informado medios oficiales iraníes.

Cinco de las víctimas mortales se registraron tras un bombardeo contra el muelle de la sureña ciudad de Bandarpol, a unos 100 kilómetros del estrecho de Ormuz, donde además cuatro personas resultaron heridas, ha informado la agencia IRNA. El ataque también causó daños en dos embarcaciones y un vehículo.

En un segundo ataque, una persona ha muerto y otras cinco han resultado heridas en un ataque contra una zona residencial en la ciudad de Shaft, en la provincia norteña de Guilán, según ha informado la gobernación provincial.

En las primeras horas de este domingo también se registraron explosiones en diversos puntos de Teherán, sin que se reportaran muertos hasta el momento.

Las autoridades iraníes no ofrecen un recuento oficial de fallecidos desde el 5 de marzo, cuando anunciaron 1.230 muertos, mientras que la ONG opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, sitúa la cifra de víctimas mortales en 3.461, entre ellas 1.551 civiles. (EFE)