Última hora de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en directo | Al menos seis muertos en Irán tras una nueva noche de ataques cruzados
Un soldado israelí muere “en combate” en Líbano | 3.500 soldados de refuerzo de Estados Unidos llegan a Oriente Próximo
Israel e Irán han intercambiado nuevos ataques durante la madrugada, con alarmas y explosiones sonando en zonas de Israel y en Teherán. Según medios iraníes, seis personas han muerto en dos bombardeos en el norte y el sur del país. Además, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Baréin han informado de nuevos lanzamientos de drones y misiles contra su territorio. En Líbano, el ejército israelí ha informado de la muerte “en combate” de uno de sus soldados. Mientras la guerra, que el sábado cumplió un mes sigue en marcha, los ministros de Exteriores de Turquía, Egipto y Arabia Saudí se reúnen en Islamabad con su homólogo paquistaní para intentar buscar una salida al conflicto, aprovechando el papel de Pakistán como mediador entre EE UU e Irán. Mientras, ha llegado a aguas de Oriente Próximo un contingente de 3.500 soldados estadounidenses, un refuerzo para los 50.000 que ya operan en la región.
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Un pitido cansado, que tiene algo de antiguo, anuncia la entrada del tren expreso procedente de Teherán en el andén de la estación de Van (este de Turquía), lentamente y con un par de horas de retraso. Tras más de24 horas traqueteando por la geografía maltrecha del Irán septentrional, sus 280 pasajeros desembarcan fatigados, ojerosos, arrastrando pesadas maletas. El enjambre de taxistas que se ha concentrado en las escaleras de entrada de la estación se abalanza sobre ellos en busca de clientes y mezclan palabras en turco, en persa, en kurdo, para negociar el porte de personas y equipajes hasta el centro de la ciudad o, directamente, al aeropuerto. Algunos solo han hecho la mitad del camino. “Aún nos queda un vuelo a Estambul y, de ahí, otro a Alemania”, explica una joven veinteañera que no quiere dar el nombre por su oposición al régimen ―que hace poco más de dos meses masacró a miles de manifestantes―, pero también a las bombas lanzadas por Estados Unidos e Israel sobre su país: “Es aterrador lo que está pasando. Querríamos que se fueran los mulás, pero no estoy segura de que así vaya a pasar”.
Al menos seis muertos en ataques de Israel y EE UU en el sur y norte de Irán
Al menos seis personas han muerto y nueve han resultado heridas en Irán en los ataques israelo-estadounidenses de esta madrugada contra un muelle en el sur y una zona residencial en el norte del país, según han informado medios oficiales iraníes.
Cinco de las víctimas mortales se registraron tras un bombardeo contra el muelle de la sureña ciudad de Bandarpol, a unos 100 kilómetros del estrecho de Ormuz, donde además cuatro personas resultaron heridas, ha informado la agencia IRNA. El ataque también causó daños en dos embarcaciones y un vehículo.
En un segundo ataque, una persona ha muerto y otras cinco han resultado heridas en un ataque contra una zona residencial en la ciudad de Shaft, en la provincia norteña de Guilán, según ha informado la gobernación provincial.
En las primeras horas de este domingo también se registraron explosiones en diversos puntos de Teherán, sin que se reportaran muertos hasta el momento.
Las autoridades iraníes no ofrecen un recuento oficial de fallecidos desde el 5 de marzo, cuando anunciaron 1.230 muertos, mientras que la ONG opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, sitúa la cifra de víctimas mortales en 3.461, entre ellas 1.551 civiles. (EFE)
La guerra en Irán que Donald Trump ve “casi terminada” no deja de extenderse. Casi un mes después de que Estados Unidos lanzase la ofensiva, junto con Israel —al matar al líder supremo, Ali Jameneí, en una oleada de bombardeos—, este sábado sumó un nuevo actor: los rebeldes hutíes de Yemen, con el lanzamiento de sus primeros misiles contra Israel. Es el enésimo signo de escalada y caos, con un futuro incierto.
Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos y Baréin interceptan misiles y drones lanzados desde Irán
Los Gobiernos de Kuwait, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Baréin y Arabia Saudí han informado este domingo que han interceptado series de ataques aéreos con misiles y drones procedentes de Irán, que ya causaron el sábado dos heridos por el impacto en una fábrica de aluminio bareiní.
El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí ha informado de la intercepción y derribo de una decena de drones lanzados contra su territorio. También el Gobierno de Kuwait ha informado de “amenazas de misiles y drones hostiles”, alertando a la población de que las explosiones que puedan escuchar se deben a las defensas aéreas. Ya el sábado, el ejército kuwaití lidió con una oleada de 15 drones.
Por su parte, el Ministerio de Defensa de EAU dijo en un comunicado que sus defensa aéreas actuaron contra “misiles y drones procedentes de Irán”, sin aportar más detalles.
En Baréin, donde desde ayer y hasta nuevo aviso ha quedado prohibido el uso de drones, se “activaron las sirenas de alarma” para pedir a los ciudadanos y residentes que se trasladaran al “lugar seguro más cercano” ante nuevos ataques aéreos. En este país, el sábado fue atacada la empresa Aluminios de Baréin (Alba), donde dos personas resultaron heridas. (EFE)
Muere un soldado israelí “en combate” en el sur de Líbano
El ejército israelí ha informado este domingo de la muerte “en combate” de un soldado en el sur de Líbano, lo que aumenta a cinco el número de uniformados fallecidos desde el 2 de marzo, cuando la milicia chií Hezbolá se unió a la respuesta iraní a los ataques desencadenados por EE UU e Israel.
En un comunicado, el ejército identifica al soldado fallecido como el sargento Moshe Yitzchak Hacohen Katz, de 22 años y nacido en Estados Unidos, que formaba parte de una brigada de paracaidistas. El soldado falleció en un incidente en el que otros tres soldados resultaron heridos.
Con este soldado, ya son cinco los militares israelíes muertos en la ofensiva terrestre en Líbano contra el grupo chií Hezbolá, que ha obligado a cientos de miles de libaneses a abandonar sus hogares y dirigirse al norte. Además, los ataques israelíes han matado a más de 1.100 personas, según los datos del Ministerio de Salud libanés. (EFE)
Israel dice haber atacado centros de mando móviles y fábricas de armas en Teherán
Israel ha completado una nueva oleada de ataques contra “centros de mando móviles” del Gobierno iraní y plantas de producción de armas en Teherán durante la pasada noche, según ha informado el Ejército israelí este domingo.
Un comunicado militar afirma que, durante los últimos días, “el régimen iraní había comenzado a reubicar sus centros de mando en unidades móviles, después de que la mayoría de ellos fueran atacados” durante el último mes.
Según la nota castrense, los cazas israelíes habrían destruido varios de estos centros de mando temporales, “incluyendo a los comandantes que operaban en ellos”, durante esta última oleada de bombardeos.
Además, el Ejército israelí sostiene que sus ataques también tuvieron como objetivo infraestructuras pertenecientes a la industria de producción de armas iraní. Así, asegura que se han destruido “decenas de depósitos y plantas de armamento”. (EFE)
Buenos días. Arrancamos la narración de la actualidad del conflicto de Oriente Próximo de este domingo. En las últimas horas, Israel ha lanzado una nueva oleada de bombardeos en Teherán, supuestamente centros de mando y fábricas de armas. Por otro lado, ha informado de la muerte de uno de sus soldados en combate en Líbano. Mientras, un contingente de 3.500 soldados de EE UU ha llegado a aguas de Oriente Próximo, la zona de responsabilida del Mando Central estadounidense, según ha informado el Pentágono.
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