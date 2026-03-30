Dos ataques contra los cascos azules matan a dos soldados indonesios bajo mando español en Líbano

La ministra de Defensa de España, Margarita Robles, ha expresado este lunes su “enorme preocupación” por la muerte de un segundo soldado indonesio de la misión de Naciones Unidas en Líbano (Unifil) en menos de 24 horas. Los dos fallecidos pertenecen a la brigada del sector este de Unifil, bajo mando del general español Antonio Bernal Martín. “Además del ataque que hubo ayer [por el domingo] en el que falleció un militar indonesio y otro resultó herido muy grave, hace escasos minutos ha habido otro ataque a un convoy en el que ha fallecido un segundo militar indonesio”, ha manifestado esta mañana la ministra de Defensa a su llegada a la sede del Ministerio de Industria para presentar el programa IN+DEF.

El cadáver del militar fallecido el domingo ha sido trasladado a la base Miguel de Cervantes, cuartel general del contingente español, para practicarle la autopsia, mientras que el herido grave ha sido evacuado a Beirut, donde ha sido ingresado en un centro hospitalario en estado crítico.

Los primeros indicios apuntan a que la explosión del domingo se produjo por un disparo indirecto de un proyectil de artillería israelí en una posición de Unifil próxima a la localidad de Adchit Al-Qusayr, aunque la investigación de Naciones Unidas deberá determinar la autoría.

Robles ha explicado que, a pesar de la situación del sur del Líbano, objeto de continuos ataques e incursiones del Ejército israelí, que amenaza con una invasión a gran escala, los cascos azules siguen cumpliendo su tarea y realizando patrullas. Esta mañana ha sido el primero de los vehículos de un convoy de Naciones Unidas el alcanzado por un ataque, ha añadido. “Esta situación es gravísima desde todos los puntos de vista. Unifil es una misión de paz y, por tanto, hay que respetarla siempre y en todo caso”, ha insistido.

Antes de que se conociera este segundo ataque, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había expresado, a través de la red social X,su condena por la muerte del primer casco azul indonesio. “En la madrugada de ayer, se cruzó una nueva línea roja en el Líbano. Un casco azul de la ONU murió en este ataque y otros tres resultaron heridos. España condena tajantemente estos hechos. Exige que se aclare el origen del proyectil. Y pide al gobierno de Israel que detenga las hostilidades. Los ataques a las misiones de paz de la ONU son una agresión injustificable a toda la comunidad internacional. Trasladamos también nuestras sinceras condolencias a la familia del soldado fallecido y a todo el personal de FINUL”, ha escrito.

Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha “condenado enérgicamente” el ataque del domingo “en el que un casco azul indonesio de la ONU perdió la vida en medio de las hostilidades entre Israel y Hezbolá”. Tras expresar sus condolencias y hacer votos por la recuperación del herido, el secretario general ha hecho “un llamamiento a todas [las partes involucradas] para que cumplan con sus obligaciones en virtud del derecho internacional y garanticen la seguridad del personal y los bienes de la ONU”. Por su parte, el Gobierno indonesio ha exigido una investigación “exhaustiva y transparente” sobre lo sucedido.

España aporta un contingente de 650 soldados a Unifil, que cuenta en total con 10.000 militares desplegados en el sur de Líbano. Estados Unidos e Israel han impuesto acabar con el mandato de la misión el próximo 31 de diciembre, por lo que estaba previsto su retirada a lo largo del año próximo.

Los dos militares indonesios son los primeros cascos azules fallecidos en la actual ofensiva israelí en Líbano, que ha dejado ya 1.200 muertos y que este pasado fin de semana se cobró la vida de 10 paramédicos y tres periodistas.