Irán ataca tres barcos que intentaban cruzar Ormuz

El movimiento de represalia a las últimas acciones de Estados Unidos eleva aún más la tensión y estrecha el margen negociador

Al menos tres buques han sido atacados por la Guardia Revolucionaria iraní este miércoles y dos de ellos han sido redirigidos a puertos iraníes por tratar de atravesar el estrecho de Ormuz sin permiso de las autoridades de la República Islámica. La nueva escalada parece, en gran medida, una represalia a parecidas operaciones de la Marina estadounidense, que en los últimos días ha abordado varios buques iraníes en aguas del océano Índico.

El Centro de Operaciones Marítimas de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) informó de que dos buques portacontenedores recibieron disparos en aguas del estrecho de Ormuz. En el primer caso, el capitán de la embarcación ―de bandera libanesa y operado por una naviera griega― aseguró que una cañonera de la Guardia Revolucionaria abrió fuego sin mediar aviso por radio y causó “daños severos” en el puente de la nave, si bien no hubo víctimas mortales ni heridos.

Tanto la agencia Reuters como la cadena BBC, ambas británicas, han informado, citando fuentes marítimas, de un tercer buque atacado también en Ormuz. El precio del petróleo ha respondido a las noticias, que estrechan las opciones de negociación entre Teherán y Washington, con una nueva subida, situándose de nuevo por encima de los 100 dólares por barril.

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Los mandos de la Armada de la Guardia Revolucionaria explicaron que los dos primeros buques atacados han sido “interceptados y escoltados hasta la costa iraní” por haber “puesto en peligro la seguridad marítima al navegar sin la autorización necesaria y al manipular sus sistemas de navegación”.

El cuerpo militar iraní identifica dos de los buques atacados como el Epaminondas, de bandera liberiana y operado por la naviera griega Technomar, y el MSC Francesca, al que acusa de estar “vinculado al régimen sionista”. Este último pertenece al gigante italo-suizo MSC, cuyos buques ya han sido atacados anteriormente por Irán o grupos vinculados al régimen de los ayatolás alegando que algunos de los buques que utiliza son propiedad de armadores israelíes.