Paz Vega habla por primera vez tras su separación: “Es un momento muy difícil, lo estamos pasando regular”

La actriz, que confirmó el fin de su matrimonio hace unos días, ha respondido por primera vez ante las cámaras sobre su ruptura con el empresario Orson Salazar tras una relación de 25 años

“Es un momento muy difícil, lo estamos pasando un poquito regular y yo lo que agradezco es que nos estáis respetando”, reconocía este miércoles la actriz Paz Vega a Europa Press. Han sido las primeras palabras públicas de la intérprete pocos días después de confirmarse su separación de Orson Salazar, tras 25 años de relación. Estas declaraciones las ha dado a los periodistas que la esperaban a la salida del domicilio de su hermana, donde también estaba acompañada por Orson, uno de los tres hijos que Paz Vega tiene con el empresario: “Son lo más importante, y mi hermana también”.

La actriz ha reaparecido ante las cámaras visiblemente triste y cansada para explicar cómo se siente y cómo está viviendo esta situación, de la que no ha querido dar más detalles: “No voy a decir nada, de verdad, muchísimas gracias. Es que el día que tenga que decir algo lo diré, si lo tengo que decir algún día y si no, pues nada”. En este sentido, ha pedido tranquilidad: “Os pido que me dejéis tranquilita estos días que tengo que hacer cosas, recados y eso, el sentirme yo. Yo no estoy acostrumbrada a esto”, relató sobre la presión mediática que siente desde que se anunció la separación de quien hasta ahora era también su manager. Cuando los periodistas le preguntaron ayer si estaba bien, Paz Vega respondió con un “sí, más o menos”.

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Tras varios días de rumores sobre la sepración, la intérprete confirmó su separación del empresario Orson Salazar el pasado fin de semana en la revista ¡Hola!. La publicación lo confirmó a través de su nueva oficina de representación, Meraki Agents: “Nos aseguran que en su ánimo está poner todo el esfuerzo para que este proceso se haga de la mejor manera posible por el bien de sus tres hijos, dos de ellos aún menores”.

Paz Vega y Orson Salazar, en octubre de 2024 en Madrid. Pablo Cuadra (Getty Images)

Por el momento, ninguno de los dos ha hablado sobre los motivos de la separación, tanto personal como profesional. “Fuentes cercanas nos apuntan a un desgaste en la relación debido a cuestiones relacionadas con la gestión económica, que habrían terminado por fracturar la confianza ciega que Paz Vega siempre había depositado en su marido”, asegura la revista ¡Hola!, la misma publicación en la que la ya expareja ha presentado en exclusiva el nacimiento de sus tres hijos: Orson Jr., Ava y Lenon, hoy de casi 19 años, 16 y 15, respectivamente.

Los rumores de ruptura de la que parecía una de las parejas más consolidadas del cine español empezaron antes, cuando Paz Vega anunció que había fichado por una nueva agencia y publicó un mensaje en sus redes sociales que despertó ciertas alarmas entre la prensa del corazón: “Qué difícil es asumir lo que has intentado negar tanto tiempo... Darte cuenta que el aire corre en tu contra y que cada día estás más cerca de ese lugar donde reina el olvido y la melancolía de lo que pudo ser”. La actriz, ganadora de un Goya en por su papel en Lucía y el sexo (2001), se casó en 2002 con Orson Salazar Roa en Caracas, Venezuela, país de origen de él, y en 2005 repitieron ceremonia para contraer matrimonio por la iglesia.