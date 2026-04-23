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Sociedad

Muere en Burgos un tercer paciente oncológico que recibió seis veces la dosis necesaria

La justicia investiga el caso como un posible homicidio imprudente

Hospital Universitario de Burgos, en donde han fallecido dos pacientes oncológicos por un error en el medicamento.Santi Otero (EFE)
EFE
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Ha muerto en Burgos el tercero de los cinco pacientes oncológicos que recibieron por error seis veces la dosis pautada, según ha adelantado el Diario de Burgos. El afectado llevaba varios meses ingresado en la UCI, han confirmado fuentes del centro hospitalario a EFE. Los otros dos fallecieron en diciembre. La justicia investiga el caso como un posible delito de homicidio y lesiones por imprudencia grave profesional.

Los hechos al 18 de diciembre, en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU). El gerente del hospital, Carlos Cartón, explicó en una rueda de prensa que el fallo se detectó en la ficha del fármaco, un patrón que guía la preparación del medicamento, y en concreto el número de la disolución del vial, que “no se hizo como debía haberse hecho”.

A las preguntas que hicieron entonces los periodistas cuando se conocieron las dos primeras muertes, Cartón señaló que ambos eran mayores de 60 años y que, debido a la normativa de protección de datos, no podía aportar más información personal sobre ellos. Uno de los pacientes murió a las pocas horas de acudir al centro, el segundo lo hizo unos días después y el que acaba de fallecer lo ha hecho cuatro meses más tarde, después de pasar ese tiempo ingresado en la UCI de ese mismo centro hospitalario.

Después de recibir esa alta dosis del fármaco, el cuarto afectado estuvo ingresado en planta y el quinto recibió el alta inmediatamente. Desde el hospital aseguraron que no existe riesgo para otras personas que siguen tratamientos oncológicos en ese centro y descartaron que el error se hubiera debido a la implantación de un nuevo programa informático, como se sospechó en un principio, ni a la falta de personal.

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