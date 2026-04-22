Última hora de la actualidad política, en directo | Feijóo reprocha la falta de inversión y Sánchez responde: “Ustedes se financian en B y quieren trabajadores en B”

Feijóo reprocha la falta de inversión y Sánchez responde: “Ustedes se financian en B y quieren trabajadores en B”

El líder del PP había registrado, como es habitual, una cuestión genérica dirigida al presidente del Gobierno: “¿Cree que el Gobierno hace que España funcione?”. Sin embargo, su pregunta se ha centrado en la inversión en infraestructuras: “Usted ha tenido un récord de incremento de impuestos y de deuda pública, pero España está a la cola de la Unión Europea en inversión en infraestructuras en términos del producto interior bruto. Mire, ¿dónde están los 500.000 millones de euros que ha incrementado la deuda pública si las infraestructuras (autovías y Ave) no funcionan?”, ha preguntado Feijóo.

Sánchez ha salido al paso detallando las “entidades e instituciones que califican la buena marcha del país” y ha aprovechado para reprochar que Feijóo no se alegre de los datos de empleo españoles: “‘España tiene que superar los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social al finalizar la próxima legislatura’, eso lo dijo el señor Núñez Feijóo... Un año antes de que termine la legislatura, señor Feijóo, lo hemos logrado. Tenemos 22 millones de afiliados a la Seguridad Social”, ha dicho Sánchez antes de indicar que “con este Gobierno, España funciona”. “Lo que no acaba de funcionar, es una oposición que lleva años confundiendo sus deseos, con la realidad”, ha espetado el presidente del Gobierno, que ha terminado sus respuestas al líder de la oposición reprochando el acuerdo alcanzado con Vox en Extremadura para la investidura de María Guardiola: “Ustedes ofrecen a Extremadura y a España lecciones de constitucionalismo, y lo primero que hacen es dar una patada a la Constitución violando el principio de igualdad entre ciudadanos y ciudadanas y el principio de no discriminación“. ”Ustedes se financian en B y quieren trabajadores en B”, ha concluido Sánchez.