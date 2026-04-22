Última hora de la actualidad política, en directo | Feijóo reprocha la falta de inversión y Sánchez responde: “Ustedes se financian en B y quieren trabajadores en B”
En Extremadura, María Guardiola será investida presidenta tras el acuerdo alcanzado entre el PP y Vox
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha regresado a la sesión de control del Congreso tras casi un mes sin someterse a preguntas en el Pleno. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado en su turno que España “está a la cola de la UE en inversión e infraestructuras”. Sánchez ha contestado citando al propio Feijóo, que dijo que España debía alcanzar los 22 millones de afiliados a la seguridad social, hito que se cruzó este mes. El presidente ha criticado además que el PP no haya apoyado la regularización de inmigrantes: “Ustedes se financian en B y quieren trabajadores en B”. Por su parte, Mertxe Aizpurua, de Bildu, ha reprochado los acuerdos pendientes por cumplir y Miriam Nogueras, de Junts, ha preguntado por la “situación política” en el país. Por otro lado, la presidenta en funciones María Guardiola, del PP, será investida presidenta tras el acuerdo alcanzado con Vox, a quien ha cedido las consejerías de Familia y Agricultura.
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Feijóo reprocha la falta de inversión y Sánchez responde: “Ustedes se financian en B y quieren trabajadores en B”
El líder del PP había registrado, como es habitual, una cuestión genérica dirigida al presidente del Gobierno: “¿Cree que el Gobierno hace que España funcione?”. Sin embargo, su pregunta se ha centrado en la inversión en infraestructuras: “Usted ha tenido un récord de incremento de impuestos y de deuda pública, pero España está a la cola de la Unión Europea en inversión en infraestructuras en términos del producto interior bruto. Mire, ¿dónde están los 500.000 millones de euros que ha incrementado la deuda pública si las infraestructuras (autovías y Ave) no funcionan?”, ha preguntado Feijóo.
Sánchez ha salido al paso detallando las “entidades e instituciones que califican la buena marcha del país” y ha aprovechado para reprochar que Feijóo no se alegre de los datos de empleo españoles: “‘España tiene que superar los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social al finalizar la próxima legislatura’, eso lo dijo el señor Núñez Feijóo... Un año antes de que termine la legislatura, señor Feijóo, lo hemos logrado. Tenemos 22 millones de afiliados a la Seguridad Social”, ha dicho Sánchez antes de indicar que “con este Gobierno, España funciona”. “Lo que no acaba de funcionar, es una oposición que lleva años confundiendo sus deseos, con la realidad”, ha espetado el presidente del Gobierno, que ha terminado sus respuestas al líder de la oposición reprochando el acuerdo alcanzado con Vox en Extremadura para la investidura de María Guardiola: “Ustedes ofrecen a Extremadura y a España lecciones de constitucionalismo, y lo primero que hacen es dar una patada a la Constitución violando el principio de igualdad entre ciudadanos y ciudadanas y el principio de no discriminación“. ”Ustedes se financian en B y quieren trabajadores en B”, ha concluido Sánchez.
Comienza la sesión de control al Gobierno
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, regresa este miércoles a la sesión de control del Congreso tras casi un mes sin someterse a preguntas en el Pleno, donde el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, aprovechará para preguntarle por la situación política de España tras lo ocurrido en las últimas semanas.
La última vez que Sánchez acudió al Congreso fue en la sesión de control del 25 de marzo, antes de Semana Santa. La semana siguiente no hubo Pleno y, ya de vuelta la actividad parlamentaria, el jefe del Ejecutivo tampoco estuvo presente en las preguntas del miércoles pasado al encontrarse de viaje oficial en China.
Vox ha arrastrado al Partido Popular a su discurso ultra en materia migratoria con el pacto de Gobierno en Extremadura. Pero Santiago Abascal quiere más. Por lo pronto, ha provocado que Alberto Núñez Feijóo se pronuncie forzosamente este miércoles en el Congreso con un texto que consagra la “prioridad nacional” como espíritu vertebrador del Estado del bienestar en España. El principio —incorporado al acuerdo para investir a la baronesa María Guardiola y según el cual los españoles tienen preeminencia sobre los inmigrantes en el acceso a ayudas y servicios públicos— se debatirá en el pleno de la Cámara baja a iniciativa de Vox, que ha registrado una moción donde se incluye esa “prioridad nacional” en las prestaciones asistenciales. La respuesta del PP, a falta de la votación del texto definitivo, es que acepta también la “prioridad nacional” en el Congreso aunque por ahora con el matiz del “arraigo”, como ha hecho en Extremadura.
Buenos días. Con el foco de la actualidad puesto en los juicios por corrupción, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vuelve a enfrentarse en el pleno del Congreso en un nuevo cara a cara al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que cuestionará su gestión, pero también a las portavoces de Junts y de EH Bildu, que le reclaman compromisos pendientes de cumplir en esta legislatura.
Además, la candidata del PP, María Guardiola, será elegida este miércoles presidenta de la Junta de Extremadura, tras el acuerdo de gobierno alcanzado entre PP y Vox, con el voto en contra de PSOE y Unidas.