El Gobierno acuerda dividir las medidas contra la guerra en dos decretos para salvar la crisis entre PSOE y Sumar

Después de una mañana de intensa tensión entre los socios, que ha retrasado el arranque del Consejo de Ministros más de dos horas, PSOE y Sumar han cerrado finalmente un acuerdo durante la celebración de la reunión del Gabinete. El Gobierno ha decidido aprobar dos decretos, uno con las bajadas de impuestos y reformas energéticas previstas, al que se añade un control de márgenes empresariales que pedía Sumar y un segundo con la congelación de alquileres, que presumiblemente tumbará Junts en el Congreso.

Después de una intensa negociación y varias conversaciones entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, y varias reuniones antes del Consejo de Ministros con María Jesús Montero y Ernest Urtasun dirigiendo la operación, se partirá el decreto para que se apruebe, al menos de momento, una medida estrella que lleva meses pidiendo Sumar: prorrogar los 600.000 alquileres que se tienen que renovar en esos meses para evitar subidas descomunales en plena guerra con la consiguiente crisis inflacionaria. Se trata de contratos que se firmaron a comienzo de 2021, cuando los precios todavía estaban muy contenidos por los efectos de la pandemia. Ahora, la actualización podría suponer subidas de hasta el 40%, según lleva denunciando meses el grupo que coordina la vicepresidenta Díaz.

El PSOE asume esta medida, aunque la rechazó muchas veces, pero la saca del decreto principal con medidas frente a la guerra de Irán para evitar que sea derrotado en el Congreso como pasó con el escudo social.

A pesar de que las negociaciones venían dándose desde hace más de dos semanas, en las últimas horas los contactos se habían intensificado y anoche los equipos negociadores se fueron a dormir sin pacto. Esta mañana estaba previsto que el Consejo comenzara a las 9.30. Sin embargo, los ministros de Sumar coordinaron su estrategia y decidieron plantarse. No entrarían a la reunión en La Moncloa para aprobar lo que el PSOE planteaba y exigían incorporar medidas en vivienda y también el control de los márgenes empresariales. Su acción retrasó el inicio de la reunión unas dos horas y cuarto. Durante ese tiempo, los ministros de ambas formaciones esperan en salas diferentes mientras los equipos negociadores de los dos grupos, con Pedro Sánchez y Yolanda Díaz al frente, buscan una salida política. El Consejo de Ministros comenzó sobre las 11.54 aún sin acuerdo, que se cerró una vez dentro.