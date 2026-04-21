María Guardiola, en su discurso de investidura: “Lo que está firmado es lo que se llevará a cabo”

La presidenta en funciones se dirige a la Asamblea en su tercera sesión de investidura tras las elecciones del 21 de diciembre

El pleno de investidura de la candidata del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha arrancado este martes pasadas las 17.30 de la tarde, con un discurso sin límite de tiempo donde ha desgranado su programa de Gobierno tras el acuerdo alcanzado el pasado jueves con Vox. “Lo que está firmado es lo que se llevará a cabo”, ha asegurado Guardiola.

La sesión se ha suspendido hasta este miércoles, cuando se reanudará a las 9.30 horas con la intervención de los grupos parlamentarios y de la propia Guardiola para contestarles.