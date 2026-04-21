Albares insta a la UE a enviar una “señal fuerte” a Israel con la suspensión del Acuerdo de Asociación

José Manuel Albares rodeado de periodistas, a su llegada a la reunión de ministros de Exteriores de la UE, este martes en Luxemburgo.

España, Irlanda y Eslovenia impulsan este martes en la reunión de ministros de Exteriores europeos el debate para adoptar medidas contra el Gobierno de Netanyahu

España, Eslovenia e Irlanda impulsan este martes, en la reunión de ministros de Exteriores de la UE, una discusión sobre la posible suspensión del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea e Israel, según ha confirmado el jefe de la diplomacia española, José Manuel Albares, a su llegada a Luxemburgo. Europa, ha subrayado el ministro, debe enviar una “señal fuerte” a Israel, un país que, pese a las reiteradas advertencias, “no ha hecho más que avanzar y agrandar la espiral de violencia y guerra” en la región.

“España, junto con Eslovenia e Irlanda, ha pedido que se debata la suspensión del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea e Israel sobre la base del artículo 2”, relativo al respeto de los derechos humanos, ha explicado Albares.

El ministro ha añadido que una suspensión total del acuerdo supondría una “señal fuerte” contra el Gobierno de Benjamín Netanyahu, aunque ha precisado que también podrían plantearse otras medidas. De lo contrario, ha advertido, la UE corre el riesgo de “perder su credibilidad” si no actúa. “Tenemos que decirle a Israel de forma clara que debe cambiar de rumbo y que la guerra no puede ser la única manera de relacionarse con sus vecinos de Oriente Próximo”, ha insistido.

José Manuel Albare, este martes en Luxemburgo. Olivier Hoslet (EFE)

Desde el pasado septiembre está “sobre la mesa” una propuesta de la Comisión Europea para suspender la parte comercial del acuerdo, una decisión que requeriría únicamente una mayoría cualificada. Para alcanzarla, deberían votar a favor al menos el 55% de los Estados miembros —15 de los 27— y que estos representaran, como mínimo, el 65% de la población total de la UE, frente a la unanimidad que exige la suspensión total del acuerdo. Hasta ahora, no se ha logrado siquiera ese apoyo mínimo.

“La pregunta que voy a formular a todos los países de la UE es qué más tiene que ocurrir para que la Unión reaccione ante la forma en que Israel conduce sus relaciones con el resto de Estados de Oriente Próximo y ante las violaciones sistemáticas del derecho internacional y de los derechos humanos”, ha señalado Albares. A su juicio, lo que está en juego es la “credibilidad” del bloque comunitario. “Es el momento de enviar un mensaje inequívoco: no podemos mantener una relación como la actual a través de un Consejo de Asociación si Israel mantiene su política”, ha concluido.

Albares indicó que la Unión Europea tiene que ser capaz “de hablar con la misma fuerza, por los mismos principios, buscando los mismos objetivos”, cuando se hable de Ucrania, de Sudán y de Israel.

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