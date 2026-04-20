La imagen de un soldado israelí que derriba un Jesucristo crucificado en Líbano provoca unas inusuales disculpas de Netanyahu

Un soldado israelí daña la cabeza de una estatua de Jesús en Debel (Líbano), según se aprecia en esta imagen fija obtenida de redes sociales y publicada el 19 de abril.

El militar intenta descabezar con un hacha la escultura, mientras otro le filma, en una aldea de la zona sur del país ocupado por Israel

La imagen comenzó a circular, e indignar, por las redes sociales el domingo. En la fotografía, aparentemente grabada por un soldado israelí, se ve cómo otro derriba con un hacha una estatua de Jesucristo crucificado en la zona del sur de Líbano, donde las tropas ocupan y destruyen diariamente las infraestructuras de la zona, incluidas casas y escuelas. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, y el ejército de Israel han condenado la acción que muestra la foto tras confirmar que es real y se tomó en Líbano.

La imagen de Cristo en la cruz formaba parte de un pequeño santuario en el jardín de una familia que vive en las afueras de Debel, según su cura, Fadi Falfel. “Uno de los soldados israelíes rompió la cruz e hizo esa cosa horrible, esta profanación de nuestros símbolos sagrados”, ha señalado. Es una de las escasas aldeas del sur de Líbano en las que ha permanecido parte de la población, tras las órdenes de expulsión del ejército israelí que han generado más de un millón de desplazados. La agencia Reuters ha geolocalizado allí la imagen. El alcalde de Debel, Aql Naddaf, ha señalado que no podía confirmar qué pasó exactamente ni cuándo, ya que las tropas ocupan la zona desde hace semanas.

La foto fue inicialmente difundida por Younis Tirawi, quien se describe como periodista palestino y tiene un popular perfil en el que desvela fotos que muestran crímenes de guerra o actos de crueldad difundidos en redes por los propios soldados israelíes, sobre todo en Gaza.

Indignación

Los ataques contra mezquitas por soldados o colonos israelíes son más frecuentes que contra iglesias. Pero la fuerza de la imagen, sumada al hecho de ser un símbolo cristiano, ha aumentado la indignación global y llevado a las autoridades israelíes a emitir reacciones que no suelen efectuar tras profanaciones de templos, tumbas o libros sagrados musulmanes.

Este lunes, Netanyahu ha emitido un comunicado en el que se muestra “sorprendido y entristecido al enterarse de que un soldado del ejército israelí había dañado un símbolo religioso en el sur de Líbano”. “Condeno esta acción con la mayor dureza”, ha señalado antes de augurar una “dura acción disciplinaria” contra el autor.

También el ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, ha condenado el daño a la estatua y se ha disculpado con “cada cristiano cuyos sentimientos hayan resultado heridos”. El ejército ha señalado que lo ve con “gran gravedad” y que está ayudando a la comunidad a recolocar al Jesús crucificado.

No es el primer incidente de este tipo, pero sí uno de los más mediáticos. El hecho de que el soldado se hiciese grabar destruyendo el Cristo muestra la misma sensación de impunidad con la que otros soldados israelíes se han grabado cometiendo crímenes de guerra en Gaza, Cisjordania o Líbano; fanatismo religioso; o ignorancia del impacto que tendría en millones de creyentes cristianos en el mundo.

Ya en la guerra de 2024, varios soldados israelíes se grabaron imitando entre risas una boda dentro de la iglesia de Deir Mimas, una aldea cristiana a apenas tres kilómetros de la frontera, y el vídeo también se acabó viralizando.