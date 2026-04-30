El camino a las elecciones en Colombia 2026, resumen del 30 de abril

Este jueves, la campaña presidencial estuvo marcada por nuevas encuestas, cruces entre el uribismo y sus antiguos aliados y movimientos defensivos frente a escándalos y a la organización de debates televisados.

La jornada arrancó con la publicación de la encuesta de Guarumo, que confirmó a Iván Cepeda, del Pacto Histórico, como favorito para la primera vuelta del 31 de mayo con 38% de intención de voto, seguido por Abelardo de la Espriella (23%) y Paloma Valencia (22,8%), aunque en segunda vuelta el sondeo proyectó una derrota de Cepeda frente a Valencia y un empate técnico con De la Espriella. Álvaro Uribe se lanzó de lleno contra la propuesta de una Asamblea Constituyente impulsada por Petro y Cepeda, a la que acusó de “marchitar” al sector privado, y aprovechó para desmarcarse de la idea de ser ministro de Defensa en un eventual gobierno de Valencia, alegando su edad y la capacidad de la candidata para asumir directamente esa cartera.

En paralelo, el padre del asesinado senador Miguel Uribe Turbay, Miguel Uribe Londoño, rompió con el uribismo al reprochar públicamente al expresidente Uribe por sugerir, con base en una carta anónima, que el gobernador de Nariño, Luis Escobar, estaría detrás del crimen, calificando esos señalamientos de irresponsables e infundados y acusando al Centro Democrático de usar el nombre de su hijo en campaña. En el frente institucional, el sistema de medios públicos acordó organizar tres debates presidenciales antes de la primera vuelta, tras la petición de varios candidatos como Claudia López, Sergio Fajardo y Luis Gilberto Murillo, aunque aún quedaban por definir moderadores y metodología.

La derecha también se vio sacudida por un escándalo dentro de la campaña de Abelardo de la Espriella, que decidió prescindir del excomandante del Ejército Eduardo Zapateiro como asesor, después de que la Fiscalía solicitara audiencia de imputación en su contra por presunto acoso sexual cuando era comandante, y el movimiento Defensores por la Patria subrayó que las Fuerzas Militares debían ser un espacio seguro y libre de intimidación para las mujeres.