Peramato releva a la fiscal Superior de Madrid, que señaló a García Ortiz en el juicio por la filtración

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha decidido este jueves no renovar en la jefatura de Madrid a la fiscal Almudena Lastra, que llevaba un lustro en la plaza y que se había presentado a la reelección. Lastra declaró como testigo en el juicio contra el exfiscal general y relató su sospecha de que Álvaro García Ortiz había sido el autor de la filtración de los correos internos de la investigación contra el novio de Isabel Díaz Ayuso. Un sector de la Fiscalía entiende que la decisión de Peramato de relevarla es consecuencia directa del juicio. La nueva fiscal Superior de Madrid será Isabel Martín, que hasta hoy se encontraba en la Secretaría Técnica, un órgano de confianza de la jefa del ministerio público. Peramato ha ascendido a la Fiscalía del Tribunal Supremo a Pilar Rodríguez en una nueva tanda de nombramientos.

Esta mañana se ha celebrado el último Consejo Fiscal con la composición actual, antes de que se celebren nuevas elecciones. Este órgano integrado por tres miembros natos y nueve elegidos por la carrera ―actualmente hay uno de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), dos de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y seis de la Asociación de Fiscales (AF)― votaba una veintena de puestos en la Fiscalía, si bien el voto de los fiscales no es vinculante y la decisión de Peramato es discrecional.

En la Fiscalía de Madrid había expectación por saber qué sucedería, aunque distintas voces daban por sentado que Lastra no sería la elegida, como ya contó EL PAÍS. La fiscal Superior de la capital relató ante el Tribunal Supremo cómo el día 14 de marzo en una llamada que se produjo con García Ortiz, cuando ya se habían hecho públicos correos de las diligencias contra el novio de Ayuso, ella le espetó que los había filtrado él y, según su versión, el fiscal le contestó “eso ahora no importa”. El entonces teniente fiscal de la Secretaría Técnica Diego Villafañe alegó en el juicio que esta declaración se debió a una “animadversión” de Lastra hacia el equipo de la Fiscalía General. La sentencia condenatoria se apoya en la versión de Lastra y señala que ella fue “fiel a su superior” y le alertó de lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, otras fuentes fiscales ven una grave deslealtad en el hecho de que ella ese día no cogiera las sucesivas llamadas telefónicas de García Ortiz cuando desde el ministerio público trataban de publicar una nota de prensa para desmontar un bulo que había puesto en circulación el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.

La nueva fiscal Superior de Madrid será Isabel Martín, fiscal desde 2006 y que fue destinada a la Fiscalía de Melilla donde llegó a ejercer como jefa en 2015. Martín estuvo encargada del Sistema de Información de la Fiscalía colaborando con la Audiencia Nacional en terrorismo yihadista y a partir de 2018 fue destinada a la Secretaría Técnica. Fuentes fiscales señalan que Peramato ha destacado su “alto nivel de competencia técnica, rigor profesional y su acreditada capacidad para afrontar responsabilidades”. Martín fue asociada a la Asociación de Fiscales (AF), pero en 2025 se dio de baja.

Por su parte, la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, y subordinada de Lastra hasta hoy, ha sido elegida para ocupar la plaza de la sección de lo Social en la Fiscalía del Supremo. Rodríguez estuvo investigada junto a García Ortiz por un delito de revelación de secretos, si bien el Supremo terminó archivando el caso contra ella por falta de indicios y ni siquiera llegó a juicio. Rodríguez forma parte de la carrera fiscal desde 1993 con una pausa en la que tuvo cargos en el Ministerio de Justicia de José Luis Rodríguez Zapatero. Posteriormente, se incorporó a la Fiscalía de Madrid, estuvo en cargos de la Fiscalía General y de violencia de género y desde 2018 ejerce como jefa en la capital. Peramato ha subrayado su “capacidad de gestión y liderazgo” para encumbrarla hasta el alto tribunal.

En el sector conservador del ministerio fiscal critican esta tanda de nombramientos al considerar que responden a una actuación derivada del juicio contra el exfiscal general del Estado, si bien en la Fiscalía General defienden que Peramato está buscando equilibrios y apuntan que en la veintena de designaciones de este jueves hay seis fiscales que pertenecen a la UPF y otros seis a la AF, además de muchos no asociados.

Por ejemplo, la fiscal de la AF Pilar Martín Nájera ha sido elegida de nuevo para la sección civil de la Fiscalía del Tribunal Supremo o Pedro Crespo, actualmente no asociado, ha resultado reelegido ante la jefatura de la Fiscalía del Tribunal Constitucional. Martín Nájera ha desarrollado parte de su carrera en la Fiscalía de Cantabria y desde 2008 pasó a formar parte del Supremo, mientras que Crespo ha pasado por las fiscalías de Cataluña, Segovia y Madrid, ha sido letrado del Constitucional, ha estado en la Fiscalía General y desde 2021 desempeña la jefatura de la corte de garantías.

El fiscal Julián Salto, que estuvo inicialmente también investigado en el caso que ha terminado en condena contra García Ortiz, no ha consolidado su plaza en la Audiencia Nacional en la que estaba. Salto fue la persona se intercambió los correos para llegar a una conformidad con el letrado del novio de Ayuso. Peramato ha decidido que su lugar lo ocupe la fiscal María Eugenia Hernández Fernández.

Asimismo, la nueva fiscal jefa de la Inspección fiscal será María José Osuna; el fiscal superior de Baleares será Adrián Salazar; Javier Serrano-Jover ha sido elegido fiscal Superior de Canarias; Emilio Manuel Fernández, de Castilla La Mancha; Mª Asunción Losada, de Aragón; Francisco Javier Montero, de Extremadura.