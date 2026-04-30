Vox ejercerá ahora el control de los menores migrantes sin familia en Extremadura

El presidente de Vox, Santiago Abascal (izquierda), y el líder de Vox en Extremadura, Óscar Fernández Calle (centro), en un acto de la campaña electoral extremeña el pasado diciembre en Mérida.

El PP cede a la formación de Santiago Abascal la gestión de esta competencia, que se incluirá en su vicepresidencia

Ya está en marcha el primer Gobierno de PP y Vox de este nuevo ciclo electoral. María Guardiola ha presentado esta mañana en Mérida a su nuevo equipo, donde han tomado posesión de las nuevas carteras sus 10 consejeros y sus dos vicepresidentes, entre ellos Óscar Fernández Calle, el líder de Vox en la región, que asumirá también la consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia (en singular). Calle gestionará también el control de los menores inmigrantes sin familia en Extremadura.

Esta competencia se ha publicado este jueves en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), que detalla el reparto y las competencias de cada una de las 10 áreas de Gobierno. A la vicepresidencia de Vox le corresponderá el “análisis y la detección de la existencia de trabas burocráticas y administrativas en aras a la proposición de las actuaciones y eliminación de duplicidades”. Y como este gestión puede afectar al área de Economía, el propio texto recuerda que se hará “sin perjuicio” a esta cartera. Lo mismo dice respecto a las competencias de Hacienda.

“Asimismo”, indica el DOE, “ejercerá las competencias en materia de prestaciones y servicios sociales, infancia, incluidas las referidas a menores migrantes no acompañados, las de familia, las de juventud y las de cooperación internacional para el desarrollo”.

Los menores extranjeros no acompañados que llegan a España nunca son irregulares. Las comunidades a las que arriban están obligadas a hacerse cargos de ellos, a tutelarlos y a proteger sus derechos, entre ellos los educativos y sanitarios.

Extremadura tiene acogidos, al menos, a 73 menores, según Canal Extremadura (la radiotelevisión pública), con cifras remitidas por el Gobierno extremeño a principios del pasado año.

El acuerdo PP-Vox reconoce las “limitadas competencias” de una comunidad al respecto, pero indica que “promoverá acuerdos con los países de origen para agilizar repatriaciones y retornos de los menores con sus padres”. Esos acuerdos, explica la experta constitucionalista Itziar Gómez, profesora de la Universidad Carlos III, solo los puede firmar el Gobierno.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, durante la ceremonia de posesión de los nuevos miembros del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, este jueves. Javier Cintas (Europa Press)

La Fundación Raíces, de la que también es vocal Gómez, recuerda algunas garantías más que tienen estos chicos no acompañados. “La comunidad podrá abrir los procesos, pero los menores tienen derecho a asistencia letrada, ha de garantizarse que las condiciones sociales y familiares en sus países son las adecuadas y además pueden negarse a salir, por tanto es muy difícil que se consiga esto”, afirman.

Extremadura es más una tierra de emigración que de inmigración. De su territorio salieron más de 500.000 extremeños en los años 60 y 70 en busca de vida mejor. Además, según la última encuesta regional del CIS, realizada justo antes de las elecciones del 21 de diciembre pasado, la inmigración ocupa el puesto 16 entre los problemas de los extremeños; la primera es el paro, seguido de las infraestructuras (tren, carreteras), la sanidad y la vivienda.

Un Gobierno de 10 consejerías y dos vicepresidencias

La presidenta extremeña anunció este miércoles a su nuevo Gobierno, que contará con diez consejerías, dos vicepresidencias y una Secretaría de Igualdad con rango también de consejería.

Guardiola ha solapado ahora a Vox con la creación también de una vicepresidencia para el PP, ya que en el anterior Ejecutivo (2023-2025) no existía. Esta vicepresidencia recaerá en su número dos, Abel Bautista. Bautista también es el secretario general del PP en Extremadura. Con este movimiento de la presidenta, el nuevo Gobierno tendrá dos vicepresidencias, una para Vox (la prevista y anunciada en el acuerdo) y otra para el PP, conocida este miércoles.

“No hay vicepresidencia primera y segunda”, ha dicho Guardiola a preguntas de los periodistas. “Cada vicepresidencia tiene sus competencias. Hay dos que están al mismo nivel y cada una tiene sus competencias”. La realidad es que la acción y la coordinación de Gobierno recaerán sobre la vicepresidencia del PP. Y si la presidenta Guardiola se ausenta, el presidente en funciones será también Bautista, el número dos del PP y vicepresidente.