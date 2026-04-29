Guardiola crea ahora una vicepresidencia del PP con su número dos para solapar a la de Vox

La presidenta extremeña contará con 10 consejerías, una más que en 2023. Vox asume sus carteras con dos de sus diputados

María Guardiola inicia hoy su segunda etapa al frente de la Junta de Extremadura (2025-2029) tras el adelanto electoral del pasado 21 de diciembre e incluir de nuevo a Vox en su Ejecutivo. La presidenta extremeña ha anunciado este miércoles a su nuevo Gobierno, que contará con diez consejerías, dos vicepresidencias y una secretería de Igualdad con rango también de consejería.

La clave de este anuncio es que Guardiola ha solapado a Vox con la creación, ahora, de una vicepresidencia para el PP, ya que en el anterior Ejecutivo (2023-2025) no existía. Esta vicepresidencia recaerá en su número dos, Abel Bautista. Bautista también es el secretario general del PP en Extremadura. Con este movimiento de la presidenta, el nuevo Gobierno tendrá dos vicepresidencias, una para Vox (la prevista y anunciada en el acuerdo) y otra para el PP, conocida este miércoles.

“No hay vicepresidencia primera y segunda”, ha dicho Guardiola a preguntas de los periodistas. “Cada vicepresidencia tiene sus competencias. Hay dos que están al mismo nivel y cada una tiene sus competencias”. La realidad es que la acción y la coordinación de Gobierno recaerán sobre la vicepresidencia del PP.

La otra, de Vox, será asumida por el líder regional del partido, Óscar Fernández Calle. Calle también llevará la consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia (en singular).

El partido de Abascal también gestionará uno de sus principales bastiones, la agricultura. La consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural recaerá en el diputado Juan José García.

Guardiola ha avanzado García que se hará cargo de la conservación y protección del medio ambiente, los toros y la caza, además de todas las competencias de gestión de las políticas agrarias (PAC). Vox, por tanto, asume sus áreas de Gobierno con sus propios diputados, al contrario que en el anterior Gobierno (2023-2025), cuya única consejería, Gestión Forestal y Mundo Rural, recayó en una ganadera de la región.