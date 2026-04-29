Ir al contenido
_
_
_
_
España
En directo
acuerdo PP y Vox

Guardiola crea ahora una vicepresidencia del PP con su número dos para solapar a la de Vox

La presidenta extremeña contará con 10 consejerías, una más que en 2023. Vox asume sus carteras con dos de sus diputados

María Guardiola, este miércoles durante la rueda de prensa en Mérida.Jorge Armestar (Europa Press)
Manuel Viejo
Manuel Viejo
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

María Guardiola inicia hoy su segunda etapa al frente de la Junta de Extremadura (2025-2029) tras el adelanto electoral del pasado 21 de diciembre e incluir de nuevo a Vox en su Ejecutivo. La presidenta extremeña ha anunciado este miércoles a su nuevo Gobierno, que contará con diez consejerías, dos vicepresidencias y una secretería de Igualdad con rango también de consejería.

La clave de este anuncio es que Guardiola ha solapado a Vox con la creación, ahora, de una vicepresidencia para el PP, ya que en el anterior Ejecutivo (2023-2025) no existía. Esta vicepresidencia recaerá en su número dos, Abel Bautista. Bautista también es el secretario general del PP en Extremadura. Con este movimiento de la presidenta, el nuevo Gobierno tendrá dos vicepresidencias, una para Vox (la prevista y anunciada en el acuerdo) y otra para el PP, conocida este miércoles.

“No hay vicepresidencia primera y segunda”, ha dicho Guardiola a preguntas de los periodistas. “Cada vicepresidencia tiene sus competencias. Hay dos que están al mismo nivel y cada una tiene sus competencias”. La realidad es que la acción y la coordinación de Gobierno recaerán sobre la vicepresidencia del PP.

La otra, de Vox, será asumida por el líder regional del partido, Óscar Fernández Calle. Calle también llevará la consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia (en singular).

El partido de Abascal también gestionará uno de sus principales bastiones, la agricultura. La consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural recaerá en el diputado Juan José García.

Guardiola ha avanzado García que se hará cargo de la conservación y protección del medio ambiente, los toros y la caza, además de todas las competencias de gestión de las políticas agrarias (PAC). Vox, por tanto, asume sus áreas de Gobierno con sus propios diputados, al contrario que en el anterior Gobierno (2023-2025), cuya única consejería, Gestión Forestal y Mundo Rural, recayó en una ganadera de la región.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Organizador de zapatos compacto con capacidad hasta 12 pares. COMPRA POR 19,98€
escaparate
Porta embutidos apilable apto para congelador y microondas. COMPRA POR 4€
escaparate
Protector facial antimanchas y antiarrugas SPF 50+ con niacinamida. COMPRA POR 12,95€
escaparate
Batería externa de 22.5W. Tiene una velocidad de carga tres veces más rápida que otras. COMPRA POR 15,99€
Recomendaciones EL PAÍS
Francés online
cursosingles
Mejora tu francés con una Learning Serie.
cursosingles
Episodios diarios, culturales y personalizados.
cursosingles
Evaluación de nivel y certificado pedagógico al acabar la formación.
cursosingles
Prueba 7 días gratis y sin compromiso.
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
MBA & Máster en Finanzas
cursosonline
MBA en Gestión de Salud
cursosonline
Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas y Sustentabilidad - En línea
_
_