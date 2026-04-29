Azcón, reelegido como presidente de Aragón, reivindica su alianza con Vox: “¿Quién da el carnet de sexador de demócratas?"

El candidato del PP al Gobierno de Aragón carga contra la izquierda. Nolasco, portavoz de Vox, advierte: “Este acuerdo no es su cheque en blanco, no vamos a pedir perdón por defender la prioridad nacional”

El popular Jorge Azcón ha sido reelegido como presidente de Aragón por mayoría absoluta gracias al pacto que cerró la semana pasada con Vox. Durante el segundo día del debate de investidura, este miércoles, el oficio de sexador de pollos, que consiste en determinar si las pequeñas aves nacieron hembra o macho, adquirió una acepción distinta.

—¿Quién le ha dado el carnet de sexador de demócratas?.

La pregunta la lanzó el candidato del PP a la portavoz de Izquierda Unida, Marta Abengoechea, cuando habían transcurrido unas cuatro horas de debate. Una chascarrillo que incluso provocó las risas del líder de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, con quien ha sellado un acuerdo de Gobierno que incorpora, entre otras demandas de los ultras, el principio de “prioridad nacional” en el acceso a ayudas y prestaciones públicas. A cambio, Azcón ha sido investido presidente por 39 votos a favor: los 26 del PP y los 13 de los ultras —del total de 67 escaños de la Cámara autonómica—. Entre ambos partidos suman 40 diputados, pero una de las parlamentarias de la extrema derecha no ha asistido a la sesión por enfermedad.

“Una investidura histórica”, insistió hoy Azcón apelando a esa mayoría absoluta salida de las elecciones anticipadas del pasado 8 de febrero, que convocó para lograr autonomía frente a Vox. Un objetivo fracasado después de que el PP venciese por mayoría simple, perdiendo dos diputados, y los ultras se disparasen doblando su resultado. Casi tres meses después, este miércoles, al barón popular se le ha ocurrido la inédita profesión de “sexador de demócratas” después de que las fuerzas de izquierda —también el PSOE y la Chunta Aragonesista—, hubieran cargado una y otra vez contra su persona durante el pleno por “legitimar el discurso racista” de los ultras. Unas acusaciones vertidas desde la oposición por haber asumido Azcón como propio el principio de “prioridad nacional” —como a su vez ha hecho María Guardiola en Extremadura—, para desbloquear sendas investiduras tras semanas de tiras y afloja durante las negociaciones.

-Las reglas básicas de la democracia son lo que nos permite establecer prioridades políticas.

Así terminó Azcón la última intervención de la jornada en las Cortes de Aragón. Minutos antes había tenido lugar la comparecencia más esperada del pleno, la del portavoz de Vox, después de que el barón popular negase este martes que la “prioridad nacional” discrimine por nacionalidad. En el hemiciclo se hizo el silencio total cuando Nolasco se acercaba hasta la tribuna de oradores.

“Este acuerdo no es su cheque en blanco (...) No vamos a pedir perdón por defender la prioridad nacional”, subrayó el portavoz de extrema derecha. “No puede ser igual quien lleva toda una vida contribuyendo que quien acaba de llegar sin vínculo, sin arraigo y sin cumplir los requisitos legales. No tenemos miedo a decirlo: primero los aragoneses y españoles, primero quienes sostienen España y por tanto, Aragón, primero quienes han levantado esta tierra con su trabajo, su esfuerzo y sus impuestos”, añadió Nolasco. “Aragón no necesita un socio dócil, sino un socio fiable. Y la fiabilidad empieza por cumplir la palabra dada (...) Seremos parte del Gobierno, pero no dejaremos de ser Vox”, advirtió el líder de Vox en la comunidad.

Su partido gestionará a partir de ahora tres consejerías: una de Servicios Sociales y Familia; otra de Agricultura, Ganadería y Alimentación, y una tercera de Medio Ambiente y Turismo. Una de esas tres carteras tendrá rango de vicepresidencia, con competencias en “desregulación”. Además, Vox tendrá un senador por designación autonómica, que provocará la salida del popular Eloy Suárez de la Cámara alta. Todavía se desconoce qué dirigentes ultras estarán al frente de los distintos departamentos. Ni siquiera han confirmado si Nolasco será el vicepresidente, como ya lo fuera en la legislatura anterior antes de que Abascal rompiera todos los ejecutivos autonómicos que compartía con el PP en verano de 2024.

En Aragón, el Ejecutivo de coalición echará a andar el próximo lunes, con una primera reunión del Consejo de Gobierno, después de que el barón popular tome posesión como presidente de la comunidad ya este jueves. El número total de consejerías se mantendrá como en el mandato previo: un total de 10 más la presidencia. La alianza se ha llegado mediante un apretón de manos entre Azcón y Nolasco al término de la sesión tras más de cinco horas de debate. El gesto contrasta con el de este este martes, durante el discurso de investidura del candidato del PP, cuando el líder aragonés de Vox se mantuvo impasible en su escaño. Y no aplaudió en ningún momento a su futuro compañero de Gobierno.

Alegría: “Quien manda es el señor Nolasco”

Un dato que no pasó desapercibido para la portavoz del PSOE en Aragón y jefa de la oposición. Pilar Alegría arrancó este martes a las 10 la segunda sesión del debate de investidura refiriéndose precisamente a este gesto. “No es por que fuera un discurso aburrido, flojo, que lo fue, no le aplaudió porque su socio quiere demostrar desde el primer momento quién manda”, señaló la diputada socialista. “Fue un gesto de poder: que aquí quien manda es el señor Nolasco y detrás, Abascal. Y eso lo van a hacer durante toda la legislatura”, añadió.

Alegría afeó además a Azcón que no intentara un acuerdo de Presupuestos con los socialistas previo a la convocatoria adelantada de elecciones ni tampoco haya intentado acercar posturas tras las urnas del 8 de febrero. También se quejó de que la última vez que ambos dirigentes hablaron fue cuando la dirigente socialista le llamó para felicitarle por su victoria, durante la noche electoral. “Este desgobierno ya lo hemos vivido en esta comunidad autónoma. Ya es un Gobierno fallido, lo que se empieza desde el recelo y la desconfianza no llega a buen puerto”, sentenció Alegría.