Detenido un hombre que llevaba armas en su vehículo tras arrollar a un guardia civil

El momento en el que el vehículo del detenido arremete contra uno de los agentes de la Guardia Civil.

El conductor emprendió una huida cuando los agentes le dieron el alto en la que arremetió contra ellos a gran velocidad

Un hombre ha sido detenido después de arrollar a un guardia civil de Tráfico este martes en Torrejón de Ardoz (Madrid). Tras el atropello, el vehículo fue interceptado y se descubrió en su interior varias armas así como uniformes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. El asaltante fue detenido por conducción temeraria, lesiones y atentado contra un agente de la autoridad.

Los hechos ocurrieron este martes por la mañana, cuando los agentes de la Guardia Civil de Tráfico dieron el alto a un vehículo en sus labores habituales de prevención. El conductor hizo caso omiso a las indicaciones y pisó el acelerador para escapar de los agentes. Durante varios kilómetros condujo de forma peligrosa e incluso llegó a circular en dirección contraria por la carretera entre Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares.

Los dos guardias comenzaron la persecución del vehículo. Uno de ellos tuvo que apartarse ante la posibilidad de ser arrollado por el hombre. Unos metros más adelante, este se detuvo y, cuando el otro guardia se aproximó, arremetió contra él a gran velocidad, lo que provocó que el agente cayera al suelo junto con su moto. Esta última maniobra se puede ver en un vídeo publicado en redes sociales por el sindicato AUGC.

Su huida no duró mucho más, finalmente los agentes lograron interceptarlo y, al revisar el coche, descubrieron varias armas y también placas y ropa que simulaba la de agentes de la autoridad. El hombre quedó detenido.