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Madrid
SUCESOS

Fallece una mujer de 81 años atropellada cerca de un paso de cebra en Madrid

El Samur ha tratado de reanimar a la víctima pero ha sido imposible y la Policía Municipal se ha hecho cargo de la investigación

La policía municipal y los servicios de emergencias en el lugar del accidente.Emergencias Madrid
El País Agencias
Madrid -
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Una mujer de unos 81 años ha fallecido este miércoles tras sufrirun atropello en las inmediaciones de un paso de cebra regulado por semáforoen la calle Rafael Finat, ubicada en el distrito madrileño de Latina,según ha informado Emergencias Madrid.

Los hechos se han producido pasadas las 12.30 horas, y hasta el lugar se ha trasladado personal sanitario del Samur-Protección Civil para realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar a la víctima, que se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Sin embargo, a pesar de estas maniobras la mujer ha terminadopor fallecer.

La Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo de lainvestigación en torno a lo sucedido.

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