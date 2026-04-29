Las trabajadoras de las escuelas infantiles, expulsadas de Cibeles: “¡Sí se puede!”

El presidente del pleno, Borja Fanjul, pide a más de una treintena de mujeres que abandonen la tribuna de invitados después de que se levantaran y gritaran para reivindicar una subida salarial

Los gritos han comenzado sobre las 11.40, después de las palabras del delegado del Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández Sánchez: “Cumpliremos con la ley y estamos agradecidos por el servicio que prestan”. Se dirigía a una veintena de trabajadoras de las escuelas infantiles, que han acudido al pleno en Cibeles en su cuarta semana de huelga indefinida. Entonces, las mujeres, vestidas con camisetas amarillas, insignia de la protesta, se han levantado:

―¡Sí se puede! ¡Sí se puede!, ―han gritado―.

Tensión en las bancadas. “Ruego a los servicios de la Cámara que acompañen fuera a todas las personas de la tribuna de invitados que están gritando”, ha pedido el presidente de la mesa, Borja Fanjul, tras un par de segundos de protesta. Las trabajadoras, distribuidas en las dos plantas para invitados, han seguido con la reivindicación, que ha terminado con decenas de folletos volando tras los asientos de los concejales populares. “¡Lo llaman guardería y no lo es!”, han coreado al abandonar la sala.

Una vez fuera, las recriminaciones han seguido entre una bancada y otra, hasta el punto de que Fanjul ha advertido de que suspendería el pleno durante una hora si no cesaban los gritos entre PP, Más Madrid, cuyos concejales también vestían camisetas amarillas, y PSOE. Finalmente, no lo ha hecho. Al comienzo del pleno, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, se ha dirigido una única vez a las trabajadoras: “Que no les engañen, porque el mes que viene traerán otra camiseta”. Este martes, las trabajadoras pidieron reunirse con él.

Trabajadoras de escuelas infantiles de Madrid frente a Cibeles el 29 de abril de 2026. EUROPA PRESS (EUROPA PRESS)

Esta es la cuarta semana de huelga indefinida y las profesionales ―que se han concentrado frente a Cibeles y luego lo harán en Sol― piden al Ayuntamiento de Madrid que paren las prórrogas de contratos aún no formalizados y la resolución de los ya prorrogados, donde constan sus salarios: no superan los 1.220 euros al mes. También que no se aprueben nuevos hasta que se resuelva el conflicto laboral.

El delegado de Políticas Sociales ha respondido a Lucía Lois, de Más Madrid, y a María Caso, del PSOE. “Nos piden cancelar prórrogas antes de septiembre. ¿Saben cuánto se tarda? Los plazos son muy superiores, lo que proponen es imposible [...] Esto no vale con ponerse una camiseta", ha defendido. Es entonces cuando las trabajadoras han estallado y comenzado a abuchear. “Para que se les respete, ustedes tienen que respetar también. Esto es intolerable y que los grupos de la oposición estén aplaudiendo les vuelve a retratar”, les ha espetado el presidente de la mesa.

Fanjul, una vez han abandonado la cámara, ha tenido que pedir silencio a varios concejales, incluido el alcalde, al que ha llamado al orden una vez: “O guardan silencio o suspendemos el pleno por razón de una hora”. El pleno ha seguido, con las trabajadoras en la calle.