Centenares de manifestantes reclaman una dotación suficiente para las universidades públicas en Andalucía

La red de defensa de la enseñanza superior autonómica acusa a la Junta de primar los centros privados para “transformar el conocimiento en negocio y el estudio en un privilegio”

La red Universidades Andaluzas por la Pública, que integra a organizaciones docentes, estudiantiles, sindicales y sociales, se ha manifestado este miércoles en cinco capitales andaluzas (Sevilla, Jaén, Málaga, Granada y Cádiz) para exigir “el blindaje inmediato del 1% del PIB” para sus centros de enseñanza y contra la “ofensiva mercantilista que sufre el sistema”. Bajo este concepto, Ana Rincón, profesora en las facultades de Medicina y Biología de la Universidad de Sevilla (US) y portavoz de la plataforma en la capital andaluza, engloba tanto la obligación de financiar una parte (hasta el 30%) con recursos ajenos a los presupuestos autonómicos como la irrupción de centros privados.

Rincón ve una promoción de estos complejos de la industria educativa en la cesión de terrenos para su implantación o en la autorización para impartir grados que les deniegan a los centros públicos. Se refiere al informe desfavorable de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua) para la impartición de los grados de Inteligencia Artificial y de Ingeniería Biomédica en Granada y Jaén, que sí se concedieron a la universidad privada Loyola, de los jesuitas. Posteriormente, el Consejo de Universidades del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades desautorizó a la Junta y avaló ambas titulaciones.

También observa un “desvío de estudiantes”, pese a que el coste para un alumno de la formación en un centro privado es más de10 veces superior. “Si se reduce el número de plazas o el número de opciones profesionales en la pública, las familias se van a endeudar para recurrir a la privada”, lamenta Rincón.

La profesora de la US añade que la mengua de plazas también afecta al profesorado por falta de financiación, por lo que se produce un trasvase de docentes a la privada, donde, según afirma, las condiciones laborales son de “sobrecarga” y bajos salarios, circunstancias que afectan a la calidad de la docencia. Un grupo de 28 profesores acreditados a catedráticos (con una evaluación positiva para ser ascendidos) ha remitido un escrito a la rectora de la US, Carmen Vargas, reclamando el desbloqueo de su carrera docente y el establecimiento de un calendario de convocatoria de plazas.

Con estos argumentos, la red de defensa de la universidad pública acusa a la Junta de Andalucía de “transformar el conocimiento en negocio y el estudio en un privilegio”. “La educación superior es un derecho universal, el motor de igualdad y el pilar sobre el que se asienta una democracia real”, asegura la plataforma en un manifiesto.

Este grupo suma a las exigencias de financiación la bonificación del 99% de los costes para el alumnado, la gratuidad del título de idiomas o la exclusión de las entidades privadas del Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria, el máximo órgano colegiado de consulta, planificación y asesoramiento de la Junta de Andalucía.

La protesta se ha convocado después del acuerdo de los nueve rectores de universidades públicas andaluzas (solo el de Jaén se abstuvo) para la distribución de fondos este año 2026, que incluyen 1.825,7 millones de euros de los que 1.669 se destinan a gastos de personal, funcionamiento y mantenimiento. Destinar el 1% del PIB andaluz, como demanda la plataforma, supondría aumentar la dotación en unos 450 millones de euros.

Para la Junta de Andalucía, los fondos aprobados y la comisión técnica encargada de evaluarlos y distribuirlos, conforman “un marco financiero equilibrado y sostenible”.

Conflicto enconado

“La Universidad de Jaén es el motor del futuro de la provincia, acoge y cuida nuestro talento, es desarrollo económico real para Jaén, es la mayor conquista social de Jaén y es la dignidad de nuestra tierra”, asegura Antonio Garrido, portavoz de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Universidad de Jaén, que este miércoles ha convocado la manifestación en defensa de la Universidad de Jaén (UJA).

Esta institución es la que mantiene un conflicto más enconado con la Junta de Andalucía. El rector, Nicolás Ruiz, fue el único que no votó a favor en la última reunión del Consejo Andaluz de Universidades (CAU) el 17 de abril, y este miércoles tiene previsto asistir a la concentración de protesta en la plaza de Las Batallas. Ruiz ha valorado la “voluntad de avances” en la financiación del sistema universitario público de Andalucía, pero ha pedido “huir del triunfalismo”, ya que todavía queda camino por recorrer “para el cumplimiento íntegro y efectivo” del modelo y de los acuerdos firmados con la Junta.

Según el rector jiennense, sigue aún pendiente el reconocimiento no admitido por la Junta de Andalucía y posterior abono de la totalidad de las cantidades adeudadas del ejercicio de 2025 a las universidades públicas andaluzas, cuantificadas en casi 40 millones de euros, de los cuales casi 2,5 millones corresponden a la UJA. Otra demanda de las universidades públicas es que se cumpla la partida de nivelación. “A pesar de que fuimos una de las instituciones más perjudicadas por la aplicación del modelo Velasco en el año 2022, por segundo año consecutivo, la UJA no recibe ni un solo euro de la partida de nivelación, ideada fundamentalmente para corregir aquellos desajustes”, afirma Ruiz.

El rector habla también de “retraso e incertidumbre” en la auditoría de los costes de personal, ya que el procedimiento para determinar las cantidades adicionales por costes de personal “se ha postergado para el segundo semestre de este año”, cuando el compromiso inicial fijado en el acuerdo de Jaén de abril de 2025 establecía que debía estar concluido el pasado mes de junio.

Esta situación de infrafinanciación está provocando ya ajustes económicos en varias universidades, algunas de las cuales han advertido de dificultades para pagar las nóminas. “Este importante retraso nos sitúa en un escenario de inquietud y preocupación respecto a si se cubrirán los pagos ya realizados a los trabajadores. Es decir, es muy posible que, hasta finales de año, no podamos conocer si el resultado del análisis de costes de personal realizado se corresponderá con las cantidades que las universidades ya hemos abonado efectivamente a nuestros empleados”, ha indicado el rector de la UJA.

Precisamente, el comité de empresa de la UJA ha alertado de la “destrucción de empleo” en los dos campus de esta Universidad (Jaén y Linares), pues considera que las medidas adoptadas por el equipo de gobierno suponen un incremento de la carga docente que podría traducirse en la pérdida de puestos de trabajo y en un debilitamiento de la investigación. El comité advierte de un posible impacto a medio plazo en la calidad docente y en el relevo generacional, alertando de que jubilaciones futuras podrían no ser cubiertas. En su comunicado, califican la situación como “el mayor recorte autoimpuesto” en la historia reciente de la institución y reclaman la apertura de un proceso real de negociación.