Los profesores de Infantil de Madrid comienzan su huelga indefinida por la bajada de las ratios y la subida salarial

Este martes ha amanecido con cientos de profesores madrileños con camisetas amarillas bloqueando la calle Alcalá en ambos sentidos, frente al Ministerio de Educación. Entre la multitud se leían carteles, también amarillos, de “no guardamos, educamos”, “la profe luchando también está enseñando” o “0-3 es educación”. Los gritos de los trabajadores del primer ciclo de la Educación Infantil ―de cero a tres años― son los de un sector “quemado” e “invisible” que ha iniciado este martes una huelga indefinida que solo planean terminar cuando el ministerio y la consejería madrileña accedan a bajar las ratios y a mejorar sus salarios.

“Ha venido mucha gente, eso es una muestra de que estamos muy quemados”, asegura Rosa Marín, profesora de Infantil del centro Las Mercedes de San Blas-Canillejas, y portavoz de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), que ha convocado a la huelga con el apoyo de los sindicatos CGT, UGT y CC OO. Alrededor de un millar de profesores han acudido a la primera manifestación programada, a la que le seguirán una frente a la Consejería de Educación este miércoles y un performance en la plaza de Callao el jueves, un cronograma que prevén repetir cada semana. “Ojalá y dure poco, ojalá y esto sea solo por dos semanas”, comenta Marín.

La PLEI valora la concentración como “exitosa”, teniendo en cuenta que hoy mismo han logrado reunirse con la nueva ministra de Educación, Milagros Tolón. Según Marín, Tolón ha mostrado “buena actitud” frente a sus demandas y se ha comprometido a evaluar cómo pueden responder a ellas en lo que les compete. Los profesores de Infantil se quejan de que esta enseñanza, al no considerarse obligatoria, no vaya a incluirse en la futura normativa estatal que regulará las ratios en los distintos niveles educativos, ya que en la Lomloe solo aparecen recogidos en calidad de recomendación. “Pedro Sánchez la anunció a las puertas de una escuela infantil”, recordaba la educadora a EL PAÍS hace unas semanas.

El hecho de que un grupo de representantes del profesorado haya podido transmitirle sus preocupaciones directamente al ministerio ya es “una victoria” para el sector, que antes de esto no tenía “nada”. Los trabajadores sufren desde hace años la sobrecarga de trabajo que traen altas las ratios, lo que provoca que, por mucho que quieran hacer bien su trabajo, la calidad de la atención a los pequeños sea deficiente. También se quejan de los bajos salarios que percibe buena parte del sector, sobre todo los que trabaja para las escuelas de la red municipal del Ayuntamiento de Madrid. A todo ello se le suma la poca financiación a los centros por parte de las administraciones.

“Queremos que quede muy claro que esto no es un conflicto de las trabajadoras con la patronal. Esto no tiene nada que ver con las empresas que gestionan el 0-3. Esto es un conflicto de todo un sector educativo con las instituciones públicas que lo gestionan″, ha comentado Marín a los medios de comunicación durante la manifestación. La PLEI ha llamado a todos los sindicatos del sector educativo a que apoyen la huelga para “abrir la caja de resistencia de sus afiliadas”. “Una huelga indefinida, con salarios precarios como los que tenemos, porque somos un sector muy feminizado, es difícil mantenerla”, ha señalado la portavoz de la plataforma.

El seguimiento, según la PLEI, ha sido del 41% en general, con diferencias entre las escuelas públicas (47%), la gestión indirecta (65%) y la privada (2,7%). Esta última cifra, según Marín, se debe a que el colectivo de la privada tiene ratios incluso peores que las del Ayuntamiento o la Comunidad de Madrid, por lo que se les dificulta llegar a los mínimos exigidos por las administraciones para sacar adelante las jornadas escolares.

La Consejería de Educación que dirige Mercedes Zarzalejo, en cambio, cifra el seguimiento general en un 31%. Ese departamento, según declaraciones a EL PAÍS, “reconoce y valora” el trabajo de los educadores de Infantil, por lo que ya accedieron a reunirse con sus representantes para conocer sus reivindicaciones hace unos días. Además, insta “a sindicatos y patronales al diálogo para mejorar el convenio colectivo del sector y, con ello, las condiciones laborales y salariales del personal de centros privados y de gestión indirecta”. Sin embargo, responsabilizan al Ministerio de Educación por “haber dejado fuera el primer ciclo de Educación Infantil 0-3 años en el borrador del Real Decreto de mínimos de ratios que está preparando”.

Según el Gobierno regional, las clases en todas sus escuelas infantiles de su dependencia han transcurrido “con normalidad” este martes con los servicios mínimos reglamentados, fijados en un director por centro y al menos un maestro o educador por cada 12 bebés o cada 18 niños de hasta dos años. Además, se ha informado de la obligación de mantener los servicios de comedor y limpieza en las escuelas que los tengan. Solo se han registrado incidencias, según la consejería, en “algunas escuelas de municipios como Leganés o Madrid capital que han amanecido con sus cerraduras selladas con silicona para intentar impedir el derecho a la educación de alumnos y familias”, pero la situación ha quedado resuelta de manera “inmediata”.

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, Manuela Bergerot, ha acudido a la manifestación para mostrar su apoyo al sector. “Lo que necesitamos en esta comunidad es un modelo que no haya convertido a las escuelas infantiles en una fábrica de precariedad, donde la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, tiene a trabajadoras con unas ratios de 14 niños con criaturas de un año por aula y donde tiene a muchísimas de ellas trabajando con un salario mínimo”, ha dicho frente al ministerio.